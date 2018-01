Medici e fisioterapisti delle squadre azzurre a lezione per l’uso dei defibrillatori

Come di consueto, anche quest’anno la FIGC si è rivolta al prof. Vincenzo Castelli - presidente dell’omonima Fondazione intitolata a Giorgio, il figlio deceduto per morte improvvisa durante un allenamento con la sua squadra di calcio nel 2006 - per l’organizzazione dei corsi di aggiornamento BLS-D (Basic Life Support and Defibrillator).



I corsi, a titolo gratuito per i medici e i fisioterapisti di tutte le Nazionali azzurre (maschili, femminili, Calcio a 5 e Beach Soccer), abiliteranno i partecipanti all’uso del defibrillatore tramite un diploma che sarà registrato presso l’ARES del Lazio. Le lezioni inizieranno sabato 20 gennaio presso la Sala riunioni della sede federale di via Po, 36 dalle ore 08.30 alle ore 14.00 e saranno tenute dal prof. Castelli, coadiuvato da alcuni collaboratori alla presenza di sedici medici e undici fisioterapisti.