Inizia con una vittoria contro la Turchia il cammino degli Azzurrini verso l’Europeo

La Nazionale Under 17 comincia con una vittoria (2-0) contro la Turchia la seconda fase di qualificazione all’Europeo che si sta disputando in Olanda. Tutto accade nel secondo tempo, grazie alle due reti messe a segno da Lorenzo Colombo e Samuele Ricci che regolano i turchi dopo un match condotto con grinta e determinazione. Una partita segnata dal dolore per la scomparsa di Davide Astori, iniziata con un minuto di silenzio e giocata dagli Azzurrini con il lutto al braccio.



L’Italia scende in campo schierando il 4-3-1-2 con la linea difensiva formata da Barazzetta, Armini, Gozzi Iweru e Brogni; Leone play maker con Ricci e Greco sulla linea di centrocampo; Riccardi trequartista ad ispirare le due punte Vergani e Fagioli. Partita inizialmente guardinga da ambo le parti, giocata a buon ritmo, alla ricerca delle giuste misure. Sono gli Azzurrini a rendersi pericolosi per primi quando al 25’, grazie a una ripartenza ispirata da Fagioli che con un delizioso lancio scavalca il centrocampo e manda Vergani a tu per tu col portiere: il suo pallonetto viene respinto dal palo interno della porta turca. I ragazzi di Nunziata prendono coraggio e si ripetono al 39’: Edoardo Vergani batte magistralmente una punizione a 10 metri dal vertice sinistro dell’area turca e coglie nuovamente l’incrocio dei pali. Nella ripresa gli Azzurrini non demordono, imponendo ai turchi il loro gioco fino ad arrivare alla realizzazione della rete del vantaggio con l’attaccante del Milan Colombo, entrato al posto di Fagioli, che con il sinistro ribatte in rete una palla scagliata contro il palo da una bordata di Riccardi. Il raddoppio arriva poco dopo, al 67' quando Freddi Greco serve una palla al centrocampista dell’Empoli Samuele Ricci che trafigge Tepe per il definitivo 2-0.



Soddisfatto il tecnico Azzurro Carmine Nunziata che loda la prestazione dei suoi giocatori: “I ragazzi hanno giocato una bella partita, con grande concentrazione ed impegno. Hanno dato tutto e hanno meritato la vittoria, ottenuta contro una squadra ostica, che ha messo in campo grande intensità di gioco. I due pali nel primo tempo e le due reti nel secondo, dimostrano la grande mole di gioco sviluppata e vincere il primo match in un girone a quattro squadre significa mettere un pò meno in salita il cammino verso l’Europeo. Oggi si festeggia fino alla mezzanotte ma subito dopo la testa deve tornare al prossimo impegno contro l’Olanda”.



L’altro match del girone giocato tra Olanda e Islanda si è concluso con la vittoria di misura degli orange (2-1).



Italia-Turchia 2-0

Marcatori: Colombo 61', Ricci 67'

Italia. Russo, Barazzetta, Armini, Gozzi Iweru, Brogni, Ricci, Leone, Freddi Greco, Riccardi (C) (Gyabuaa 71’), Vergani, Fagioli (Colombo 59’). All. Nunziata. A disp. Brancolini, Ghislandi, Mattioli, Ponsi, Vaghi, Ntube, Cortinovis.

Turchia. Tepe, Bilgin A., Gunduz, Bakan, Yavuz Kol (C), Gulu, Lus, Kurt, Kaya E., Akgun (Bilgin E. 62’), Isik Alunbas (Arslantas 73’). All. Ceyan. A disp. Destanoglu, Yilmaz, Kaan Arsian, Yuce, Gumuskaya, Sankaya, Kaya M.

Arbitro: Julian Weinberger (AUT)

Ammoniti: Gunduz, Yavuz Kol, Riccardi, Bakan, Colombo

Spettatori: 1000



L'elenco dei convocati per la fase élite del Campionato Europeo Under 17



Portieri: Federico Brancolini (Fiorentina), Alessandro Russo (Genoa);

Difensori: Nicolò Armini (Lazio), Alberto Barazzetta (Milan), Giorgio Brogni (Atalanta), Paolo Gozzi Iweru (Juventus), Michael Ntube (Inter), Fabio Ponsi (Fiorentina), Stefano Vaghi (Inter);

Centrocampisti: Alessandro Cortinovis (Atalanta), Davide Angelo Ghislandi (Atalanta), Jean Freddi P. Greco (Roma), Manu Emmanuel Gyabuaa (Atalanta), Giuseppe Leone (Juventus), Alessio Riccardi (Roma), Samuele Ricci (Empoli);

Attaccanti: Lorenzo Colombo (Milan), Nicolò Fagioli (Juventus), Andrea Mattioli (Sassuolo), Edoardo Vergani (Inter).



Staff – Capo Delegazione, Gianfranco Serioli; Coordinatore Nazionali Giovanili: Maurizio Viscidi; Allenatore: Carmine Nunziata; Assistente allenatore: Bernardo Corradi; Preparatore dei portieri: Fabrizio Ferron; Preparatore atletico: Luca Coppari; Match Analyst, Filippo Lorenzon; Segretario: Manfredi Martino; Medici: Carmelo Papotto e Giorgio Bruni; Fisioterapista: Giuliano Gepponi; Nutrizionista: Maria Luisa Cravana; Addetto Stampa, Giuseppe Ingrati.



Il calendario del Gruppo 5 della Fase élite del Campionato Europeo Under 17



Prima giornata (7 marzo)

Ore 16: Olanda-Islanda 2-1

Ore 19: ITALIA-Turchia 2-0

Classifica. Italia e Olanda 3 punti, Turchia e Islanda 0



Seconda giornata (10 marzo)

Ore 14: Islanda-Turchia (‘Sportpark Parkzicht’ – Uden)

Ore 17: ITALIA-Olanda (‘Sportpark Zuideinderpark’ – Schijndel)



Terza giornata (13 marzo)

Ore 19: Olanda-Turchia (‘Sportpark Parkzicht’ – Uden)

Ore 19: ITALIA-Islanda (‘Sportpark Zuideinderpark’ – Schijndel)