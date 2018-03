società professionistiche di Serie A, di Serie B e di Serie C, delle Società di Serie A e di Serie B Femminile della LND e delle Scuole di Calcio Élite che hanno attivato il Progetto relativo allo sviluppo dell’Attività Femminile, oltre che delle Società Femminili riconosciute come Scuole di Calcio. Come per il 2017, la manifestazione si strutturerà attraverso 9 Raggruppamenti Regionali che decreteranno le formazioni qualificate per i 4 Raggruppamenti Interregionali calendarizzati tra fine aprile e fine maggio. Le prime classificate delle Fasi Interregionali potranno accedere alla Fase Finale Nazionale in programma in occasione del decimo Grassroots Festival di Covercianio.