Anche Petretta dà forfait, al suo posto Dimarco. Edera: “Una stagione pazzesca”

Alla prima convocazione con la maglia dell’Under 21 – dopo avere vestito quelle della 18, 19 e 20 – Simone Edera, attaccante del Torino, sta vivendo la sua stagione d’oro. Due gol allo stadio Olimpico, uno in campionato alla Lazio e l’altro in Coppa Italia alla Roma, il calciatore è pronto ad affrontare quello che definisce “un traguardo importante”. “E’ una stagione pazzesca – sottolinea in un'intervista rilasciata a Rai Sport – non me l’aspettavo; ad inizio anno pensavo addirittura di andare in prestito ed invece eccomi qui con l’Under 21, un passo importante. Il gruppo che ho trovato è compatto, solido, e farne parte mi rende felicissimo; so perfettamente che l'obiettivo della Federazione e della squadra è quello di fare bene ai prossimi europei in casa nel 2019”.



Chiamato per le due amichevoli che l’Under 21 giocherà giovedì 22 a Perugia contro la Norvegia (stadio ‘Curi’ ore 18.30) e martedì 27 a Novi Sad in casa della Serbia (‘Karadjordje Stadium’ ore 18.30), Edera ritrova Alberico Evani, il tecnico che per queste due gare ha preso il posto in panchina di Luigi Di Biagio, passato alla nazionale maggiore. “Ringrazio l’allenatore – sottolinea l’attaccante del Torino – per questa opportunità. Per quanto mi riguarda, penserò ad allenarmi bene e ad essere al cento per cento, come ho sempre fatto. Sono qui e mi giocherò le mie chance”.



L’Under 21 si è radunata ieri sera a Roma e si allenerà fino a domani sul campo del Mancini Park Hotel, mentre mercoledì raggiungerà Perugia. Senza Patrick Cutrone (convocato per la prima volta in Nazionale A) e senza Davide Calabria (che ha dato forfait per un infortunio riportato con il proprio club) sostituito dal difensore del Sassuolo Claud Adjapong, Evani dovrà fare a meno anche di Raoul Petretta. Il difensore del Basilea ha lasciato il ritiro per un infortunio riportato con il club di appartenenza: al suo posto il tecnico federale ha convocato il difensore del Sion Federico Dimarco, che lo scorso anno ha partecipato al Mondiale Under 20 in Corea del Sud dove ha realizzato un gol nei quarti di finale e dove l’Italia ha vinto la medaglia di bronzo.



L’elenco dei convocati



Portieri: Emil Audero (Venezia), Alex Meret (Spal), Simone Scuffet (Udinese);

Difensori: Claud Adjapong (Sassuolo), Elio Capradossi (Roma), Lorenzo Dickmann (Novara), Federico Dimarco (Sion), Gianluca Mancini (Atalanta), Giuseppe Pezzella (Udinese), Filippo Romagna (Cagliari), Marco Varnier (Cittadella);

Centrocampisti: Nicolò Barella (Cagliari), Fabio Depaoli (Chievo Verona), Rolando Mandragora (Crotone), Alessandro Murgia (Lazio), Matteo Pessina (Spezia), Luca Valzania (Pescara);

Attaccanti: Alberto Cerri (Perugia), Simone Edera (Torino), Simone Palombi (Salernitana), Vittorio Parigini (Benevento), Daniele Verde (Verona), Luca Vido (Cittadella).



Staff – Dirigente accompagnatore: Vincenzo Marinelli; Allenatore: Alberico Evani; Assistente allenatore: Luigi Amleto Garzya; Segretario: Fabio Ferappi; Preparatore atletico: Luca Coppari; Preparatore dei portieri: Graziano Vinti; Match Analyst: Marco Mannucci; Medici federali: Angelo De Carli e Luca Gatteschi; Massaggiatori: Enzo Paolini ed Emiliano Bozzetti; Nutrizionista: Cristian Petri.



Il programma





Lunedì 19 marzo

ore 10.30 - allenamento

ore 13 - Incontro stampa (calciatori) preso Mancini Park Hotel

ore 15.30 - allenamento (chiuso alla stampa)



Martedì 20 marzo

ore 10.30 - allenamento (chiuso alla stampa)

ore 13 - Incontro stampa (calciatori) presso Mancini Park Hotel

ore 15.30 - allenamento

al termine trasferimento presso Hotel Best Western 4 Torri – Perugia



Mercoledì 21 marzo

ore 14 - Conferenza stampa (tecnico) presso il Comune di Perugia

ore 15 - incontro scuole calcio con 2 calciatori (circa 30’) presso Stadio Curi di Perugia

ore 15.30 - allenamento MD-1 presso Stadio Curi di Perugia (solo primi 15’ aperto alla stampa)



Giovedì 22 marzo

ore 18.30 - ITALIA - NORVEGIA Under 21 presso lo Stadio “Curi” di Perugia (al termine incontro con la stampa)



Venerdì 23 marzo

ore 10.30 - allenamento presso CS di Solomeo (chiuso alla stampa) nel pomeriggio trasferimento a Roma presso Mancini Park Hotel



Sabato 24 marzo

ore 10.30 - allenamento

ore 13 - Incontro stampa (calciatori) presso Mancini Park Hotel

ore 15.30 - allenamento (chiuso alla stampa)



Domenica 25 marzo

ore 10.30 - allenamento (chiuso alla stampa)

ore 16.30 - volo Roma-Belgrado e trasferimento in pullman presso l’Hotel Park - Novi Sad.



Lunedì 26 marzo

ore 13 - incontro con la stampa in Hotel (il Tecnico)

ore 16 - allenamento MD-1 presso Stadio di Novi Sad (solo primi 15’ aperto stampa)



Martedì 27 marzo

ore 18.30 - SERBIA-ITALIA Under 21 presso il “Karadjordje Stadium” di Novi Sad (al termine incontro con la stampa)



Mercoledì 28 marzo

ore 07.10 - partenza volo per Milano

ore 11.40 - partenza volo per Roma