Europeo, Fase élite: Azzurrini già qualificati, domani l’ultimo impegno con la Rep. Ceca

Con la testa oramai in Finlandia in virtù della qualificazione alla Fase finale dell’Europeo ottenuta in anticipo grazie alla bella vittoria di sabato contro la Polonia (4-3), la Nazionale Under 19 si appresta ad affrontare l’ultimo incontro di questa Fase élite con i pari età della Repubblica Ceca.



Domani (ore 16.30 - diretta Rai Sport) allo stadio ‘Friuli’ di Udine gli Azzurrini onoreranno il loro ultimo impegno e il tecnico Azzurro Paolo Nicolato intende farlo schierando una formazione che tenga conto delle caratteristiche degli avversari. Ma il pensiero è rivolto anche al 16 luglio, quando in Finlandia inizierà il Campionato Europeo di categoria: visto l’alto numero di diffidati in squadra (7), ci sarà un naturale avvicendamento per evitare l’eventualità di un secondo cartellino giallo che precluderebbe ai ragazzi la possibilità di disputare il primo match del campionato continentale.



La Repubblica Ceca, ultima insieme alla Polonia nella classifica del girone, è reduce da un pareggio nella partita d’esordio contro la Polonia e da una rocambolesca sconfitta (3-2) con la Grecia e non avrà altra pretesa se non di uscire a testa alta da questa Fase élite, cercando di ottenere una vittoria prestigiosa contro l’Italia. Il bilancio degli scontri diretti dice che nelle due partite giocate in passato, gli Azzurrini hanno avuto la meglio e Nicolato intende dare continuità a questo trend positivo: “Abbiamo voglia di riconfermare il bilancio della prima fase di qualificazione – avverte il tecnico - vincendo il girone a punteggio pieno anche nella Fase élite. Naturalmente, giocando senza l’assillo del risultato, domani potrò provare delle soluzioni alternative, contando sulla disponibilità dei ragazzi a giocare in ruoli per loro inusuali”.



E’ già possibile tracciare un bilancio dopo le due belle prestazioni, in particolare quella nell’ultimo match con la Polonia dove, sempre in rimonta, gli Azzurrini hanno ottenuto la vittoria grazie alla loro caparbietà e temperamento: “La squadra ha riconfermato ciò che di buono è stato fatto in questi ultimi due anni: i ragazzi hanno proposto un gioco all’altezza della situazione e sono riusciti ad uscire fuori dalle difficoltà in maniera propositiva. Sono oramai giocatori che hanno raggiunto la qualità necessaria per stare nel calcio importante: sono il futuro e se non si dà loro l’opportunità di esprimersi diventa difficile far crescere qualità ed esperienza”.



Sugli ultimi risultati conseguiti dalle Nazionali giovanili il tecnico aggiunge: “Il lavoro fatto in FIGC è stato di gran qualità e bisogna ringraziare tutte le componenti. L’interscambio di conoscenza è il filo che ci unisce e che ci aiuta a raggiungere un obiettivo comune. Voglio ringraziare la Federazione per il supporto che ci dà e il mio staff e i giocatori per l’impegno e la professionalità”.



Il risultato raggiunto dalla Nazionale Under 19 si inserisce in un momento positivo per le giovanili Azzurre, che in queste ultime due settimane hanno collezionato ottime performance che fanno ben sperare per il futuro: la qualificazione dell’Under 19 ha fatto seguito infatti a quella ottenuta in Olanda da Carmine Nunziata con i ragazzi dell’Under 17 e sono da sottolineare anche le importanti vittorie in amichevole conseguite in questi giorni dalla Nazionale Under 18 contro l’Olanda (3-1) e dall’Under 16 contro la Germania (4-2), avversarie che nel recente passato erano difficili da superare.



Nelle foto (Getty Images): in home page il colpo di testa vincente di Davide Bettella nella sfida con la Polonia. Sopra Davide Bettella e Gianluca Scamacca, autori dei gol che hanno permesso agli Azzurrini di battere la Polonia e di conquistare la qualificazione alla Fase finale del Campionato Europeo.



Calendario, risultati e classifica del gruppo 3 della Fase élite del Campionato Europeo Under 19



Prima giornata (21 marzo)

Repubblica Ceca-Polonia 0-0

ITALIA-Grecia 2-0



Seconda giornata (24 marzo)

Repubblica Ceca-Grecia 2-3

ITALIA-Polonia 4-3



Classifica: ITALIA 6 punti, Grecia 3, Repubblica Ceca e Polonia 1



Terza Giornata (27 marzo)

Ore 16.30: ITALIA-Repubblica Ceca (stadio ‘Friuli’, Udine – diretta RaiSport)

Ore 16.30: Polonia-Grecia (stadio ‘G. Teghil’, Lignano Sabbiadoro)