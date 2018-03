Europeo, Fase élite: Brignola gol, l’Italia pareggia con la Rep. Ceca e vola all’Europeo

Ipotecata la qualificazione alla Fase finale dell’Europeo nelle prime due gare grazie ai successi con Grecia e Polonia, la Nazionale Under 19 archivia l’ultimo impegno della Fase élite pareggiando 1-1 con la Repubblica Ceca. Allo stadio ‘Friuli’ di Udine gli Azzurri trovano il vantaggio in apertura con Enrico Brignola, che conferma le qualità messe in mostra in Serie A con la maglia del Benevento togliendosi la soddisfazione di realizzare la sua prima rete con l’Under 19, ma nel finale Sipek segna il gol che impedisce all’Italia di chiudere il girone a punteggio pieno.



Con il pensiero già rivolto alla Fase finale in programma a luglio in Finlandia, Nicolato risparmia i sette Azzurrini diffidati e nel tridente d’attacco dà spazio a Enrico Brignola e Christian Capone, chiamati a supportare il grande protagonista di questo Elite round, Gianluca Scamacca, autore di cinque dei sei gol messi a segno dall’Italia nelle prime due gare. E sono proprio Capone e Brignola a mettere la partita in discesa al 10’:

assist con i contagiri del primo e inserimento perfetto del talentuoso attaccante del Benevento, che di testa gira di testa in rete scavalcando Gröger e sfruttando al massimo i suoi 165 centimetri di altezza. Fantasiosa in avanti e ordinata in fase di non possesso, l’Italia chiama in causa il portiere ceco con un destro dal limite dell’area di Scamacca e di nuovo con Brignola, che al 23’ va vicino alla doppietta con un sinistro a giro che sfiora il palo. Ottima tra i pali la prova di Michele Cerofolini, che prima respinge una conclusione dalla distanza di Frydek e poi si esalta in chiusura di tempo su Drchal e Zitny. Intensi i primi 45’ minuti, soporifera invece la ripresa, con l’Italia che subisce il pareggio a cinque minuti dalla fine al primo vero tiro in porta dei cechi nel secondo tempo: è Sipek ad appoggiare da pochi passi in rete l’assist di Sadilek, smarcato in area da un’imbucata di Rusek.



“E’ stata una bellissima fase di qualificazione – il commento di Nicolato – i ragazzi hanno dato tutto anche oggi e sono molto contento del loro atteggiamento. Siamo stati veramente bravi perché il girone non era affatto facile. Il risultato è giusto, abbiamo fatto una buona partita e devo ringraziare ragazzi come Mallamo e Candela che oggi hanno giocato fuori ruolo. Un ringraziamento va alla Federazione per il lavoro importantissimo che sta facendo. Andremo in Finlandia con grande fiducia nei nostri mezzi, sapendo che sarà fondamentale presentarsi in buone condizioni fisiche”.



Italia-Repubblica Ceca 1-1 (1-0 pt)



Marcatori: 10’ Brignola (I), 85’ Sipek (R)



Italia (4-3-3): Cerofolini, Bellanova, Candela, Del Prato, Mallamo; Tonali, Marcucci, Melegoni (C); Capone, Scamacca (Pinamonti 83’), Brignola. All. Nicolato. A disp. Plizzari, Bastoni, Bettella, Buongiorno, Tripaldelli, Gabbia, Frattesi, Zaniolo.



Repubblica Ceca (4-4-2): Groger, Kadar, Plechaty, Kral (Mares 78’), Dudl; Zitny (Sipek 59’), Sadilek (C) Frydek, Krejci; Rusek, Drchal (Lauko 84’). All. Kozel. A disp. Backovsky, Heidenreich, Pfeifer, Vais, Beno, Stursa.

Arbitro: Paul Tierney (Inghilterra)



Note: ammoniti: Dudl (R), Scamacca (I), Plechaty (R), Krejci (R)



Risultati e classifica del gruppo 3 della Fase élite del Campionato Europeo Under 19



Prima giornata (21 marzo)

Repubblica Ceca-Polonia 0-0

ITALIA-Grecia 2-0



Seconda giornata (24 marzo)

Repubblica Ceca-Grecia 2-3

ITALIA-Polonia 4-3



Terza Giornata (27 marzo)

ITALIA-Repubblica Ceca 1-1

Polonia-Grecia 3-1



Classifica: ITALIA 7 punti, Polonia 4, Grecia 3, Repubblica Ceca 2