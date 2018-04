SEDI DI GIOCO FASI INTERREGIONALI CFT Gatteo a Mare: Impianto Sportivo Comunale, Via Rubicone 87 - Gatteo (FC) CFT Palermo: Centro Universitario Sportivo (CUS) Palermo, Via Altofonte n. 80 – Palermo CFT Gela: Impianto Sportivo Enrico Mattei, Via Fontanarossa snc - Gela (CL) CFT Ruvo di Puglia: Impianto sportivo “Fausto Coppi” - Via Alessandro Volta 12, Ruvo di Puglia (BA) CFT Roma Formello: Impianto Sportivo “Armata del mare” - Via di Santa Cornelia 238, Roma

ELENCO SPRAR PARTECIPANTI San Chirico Raparo Il Sicomoro Grottaglie (TA) Ass. Babele Sant'Arcangelo Ass. Tondà Caltanissetta 1 Coop. Soc. Entos Benestare Coop. Pathos Caltanissetta 2 I Girasoli Onlus Acquaformosa Ass. Don. Matrangolo Trapani Badia Grande Padula (Salerno) Coop. Il Sentiero Cammarata Com. Cammarata Benevento 1 Sprar Benevento Canicattini Bagni La Pineta Benevento 2 Sprar Benevento Vizzini Coop. S. Francesco Bologna 1 Asp Bologna Milazzo Coop. Utopia Bologna 2 Asp Bologna Sciacca Arco Sprar Bologna 3 Asp Bologna Mazzarino I Girasoli Onlus Lodi Coop. Le Plediadi Palermo 1 Sol.Co San Martino in Strada Coop. Le Plediadi Palermo 2 Sol.Co Casacalenda Coop. Koinè Borgetto (PA) Sol.Co. Ripabottoni Coop. Koinè Ispica Integrorienyta Cerro a Volturno Ass. Alderaan Vittoria Fo.Co. Vittoria Carmiano Coop. Rinascita Pozzallo Sprar Pozzallo Villa Castelli (Brindisi) Coop. Sociale L'Ala Trento Ass.APPM Onlus San Pietro Vernotico (BR) Arci Com. Ter. Lecce Amelia/Ferentillo 1 Il Tiglio Cerignola Un Sorriso per Tutti Amelia/Ferentillo 2 Il Tiglio S. Susanna (BR) Sprar Torre S. Susanna

La quarta edizione del ‘Progetto Rete!’, l’iniziativa sviluppata dalla FIGC e dal Settore Giovanile e Scolastico con il sostegno di Eni e Puma e rivolta ai minori stranieri rifugiati in Italia, entra nella fase più intensa. Dopo le Fasi Regionali, svolte da dicembre presso i 39 Centri Sprar che hanno aderito all’attività finalizzata a favorire i processi di integrazione e inclusione sociale attraverso il calcio, da aprile a maggio avranno luogo le Fasi Interregionali e la Fase Finale che decreteranno la formazione vincitrice del 2018.Si tratta di un autentico torneo, in evidente crescita in termini di partecipazione, che si svilupperà attraverso cinque appuntamenti organizzati presso i Centri Federali Territoriali e che coinvolgerà complessivamente 550 ragazzi provenienti dalle strutture di dieci diverse regioni italiane. Rispetto alle precedenti edizioni, il numero degli Sprar partecipanti e dei relativi ospiti, ha fatto riscontrare un notevole incremento anno dopo anno: 237 nel 2015, 280 nel 2016 e 397 nel 2017.Prima tappa il 9 e 10 aprile a Gatteo a Mare, dove si affronteranno gli Sprar di Emilia Romagna, Lombardia, Trentino e Umbria, a cui faranno seguito i raggruppamenti di Palermo (18 aprile - Sprar di Sicilia Nord), Gela (19 aprile - Sprar di Sicilia Sud), Ruvo di Puglia (24 aprile - Sprar di Puglia e Molise) e Formello (27 aprile - Sprar di Basilicata, Calabria e Campania). Assieme agli ospiti dei centri d’accoglienza, proprio nell’ottica dell’inclusione, parteciperanno alla manifestazione anche diversi giovani tesserati delle società dilettantistiche dei rispettivi territori.Al termine delle Fasi Interregionali, le prime classificate di ogni gruppo, insieme ad una sesta squadra determinata da una Wild Card, accederanno alla Fase Finale in programma il 12 e 13 maggio presso il Centro Tecnico Federale.A corredo del Progetto, come nelle precedenti edizioni, lo studio scientifico sugli effetti dell’iniziativa, portato avanti con la collaborazione dell’Università Cattolica del Sacro Cuore. La ricerca si sviluppa attraverso la somministrazione di specifici questionari ai ragazzi partecipanti, con l’obiettivo di comprendere quanto l’attività calcistica possa rappresentare un veicolo di integrazione e influenzare il livello di benessere e felicità nei giovani coinvolti.