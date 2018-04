Terminata la prima giornata di gare del Progetto Rete!, il torneo rivolto ai minori stranieri rifugiati in Italia, che alla sua quarta edizione ha coinvolto oltre 500 ragazzi. Sul campo del Centro Federale Territoriale di Gatteo a Mare si sono disputate le partite della prima Fase Interregionale della manifestazione tra le due formazioni della Cooperativa Le Pleiadi di Lodi e San Martino in Strada, le due squadre dell'ASP di Bologna, l'Associazione APPM Onlus di Trento e lo Sprar Il Tiglio di Amelia e Ferentillo. Un girone a sei squadre, che ha visto la partecipazione di circa 90 giovani calciatori, attualmente guidato da Trento con 9 punti, con la coppia Lodi-Bologna al secondo posto, staccate di appena una lunghezza; quarto San Martino in Strada con 5 punti, sesta la formazione Umbra a 2 e ultima la seconda squadra bolognese con 0 punti. Domani le ultime gare del raggruppamento che decreteranno gli accoppiamenti validi per la Fase Finale in programma il 12 e 13 maggio a Firenze, presso il Centro Tecnico Federale di Coverciano. Nelle prossime settimane le altre Fasi Interregionali, a cui prenderanno parte gli Sprar delle altre regioni coinvolte: il 18 aprile le strutture del Nord della Sicilia si incontreranno a Palermo, il giorno seguente, quelle del Sud della Sicilia giocheranno a Gela, il 24 aprile le rappresentanti di Puglia e Molise parteciperanno al raggruppamento di Ruvo di Puglia, mentre le squadre di Basilicata, Campania e Calabria scenderanno in campo il 27 aprile a Formello.