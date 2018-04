Tornano in campo, lunedì 23 aprile, le squadre dei Centri Federali Territoriali impegnate nella seconda fase del Torneo Nazionale dei CFT. Terminata la fase interregionale che ha avuto luogo lo scorso 8 marzo in 15 diversi Centri Federali Territoriali, le strutture vincitrici dei primi raggruppamenti si preparano alla prossima tappa della manifestazione riservata ai poli d’eccellenza avviati negli ultimi due anni dalla Federazione. Come da programma le formazioni qualificate, suddivise per aree geografiche, disputeranno 5 triagolari per staccare il pass valido per la Finale Nazionale del 9 e 10 giugno a Coverciano.

A Nord-Ovest derby tra Milano Crescenzago e Monza Brianza, con il CFT di Alassio a rappresentare la Liguria; sfida tra Toscana, Emilia Romagna e Marche, con i poli di Castenaso, San Giuliano Terme e Recanati impegnati sul campo della località emiliana. A Roma Ponte di Nona il triangolare tra la formazione di uno dei due CFT capitolini e le omologhe squadre di Solomeo di Corciano e Casalnuovo, mentre per il Sud, avranno l’opportunità di accedere alla finale i ragazzi di Parabita (Puglia), Catanzaro e Palermo. Per il concentramento Nord-Est in campo il 7 maggio a Montichiari, dove saranno coinvolti i ragazzi della struttura lombarda, assieme ai loro coetanei di Istrana e San Giorgio di Nogaro.

Di seguito il programma dettagliato:

Triangolare Nord-Est:

San Giorgio di Nogaro, Istrana, Montichiari

presso Centro Sportivo “Montichiarello”, Via Boschetti di Sopra n. 13/15 – 25018 Montichiari (BS)

Triangolare Nord-Ovest:

Verano Brianza, Crescenzago, Alassio

presso Centro Sportivo Enotria Via Carlo Cazzaniga, 26, 20132 Milano MI

Triangolare Centro-Nord:

Castenaso, San Giuliano Terme, Recanati

presso Campo Sportivo Comunale Negrini, Via Marconi 8/2 – 40055 Castenaso (BO)

Triangolare Centro-Sud:

Solomeo di Corciano, Casalnuovo, Roma Ponte di Nona

presso Impianto Sportivo Comunale Ponte di Nona, Via Raoul Follereau, SNC, 00132 Roma (RM)

Triangolare Sud:

Parabita, Catanzaro, Palermo

presso Centro Tecnico Federale LND, via Contessa Clemenza n.1 -88100 Catanzaro