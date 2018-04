E' l'ASD Tau Calcio Altopascio la prima squadra ad accedere alla fase finale della seconda edizione del Torneo Under 13 Fair Play Elite. Nella prima tappa interregionale della manifestazione organizzata dal Settore Giovanile e Scolastico e rivolta alla categoria esordienti, disputata presso il Centro Federale Territoriale di Recco, la formazione toscana, ha avuto la meglio su Cagliari, Spezia e Pro Settimo Eureka, al termine di una due giorni di gare che l'ha vista chiudere a punteggio pieno il quadrangolare sviluppato dalla staff regionale SGS. La squadra della provincia di Lucca stacca così il pass per il raggruppamento nazionale in programma il prossimo 26 e 27 maggio.

RISULTATI E CLASSIFICA



Sabato 21 Aprile

(Gara 1) – SPEZIA CALCIO vs PRO SETTIMO EUREKA 2 – 3 (risultato gara 2-2 shootout 0-1)

(Gara 2) – CAGLIARI CALCIO vs TAU CALCIO ALTOPASCIO 1 – 3 (risultato gara 1-2 shootout 0-1)



Domenica 22 Aprile

(Gara 3) – CAGLIARI CALCIO vs SPEZIA CALCIO 2 – 4 (risultato gara 1-3 shootout 1-1)

(Gara 4) - PRO SETTIMO EUREKA – TAU CALCIO ALTOPASCIO 2 – 4 (risultato gara 2-3 shootout 0-1)

(Gara 5) – SPEZIA CALCIO – TAU CALCIO ALTOPASCIO 0 – 4 (risultato gara 0-3 shootout 0-1)

(Gara 6) - PRO SETTIMO EUREKA - CAGLIARI CALCIO 2 – 3 (risultato gara 2-2 shootout 0-1)

Classifica Finale

TAU CALCIO ALTOPASCIO - 15

SPEZIA CALCIO - 13

PRO SETTIMO EUREKA - 9

CAGLIARI CALCIO - 8