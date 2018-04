Quarto appuntamento interregionale del Progetto Rete!, il torneo sviluppato dalla Federazione e dal Settore Giovanile e Scolastico che coinvolge i ragazzi minori residenti presso i centri Sprar di tutto il territorio italiano. Dopo le tappe di Gatteo a Mare, Palermo e Gela, la manifestazione finalizzata a favorire l'inclusione attraverso il calcio, arriva a Ruvo di Puglia, dove il 24 aprile, presso il Centro Federale Territoriale della città in provincia di Bari, si sfideranno le formazioni delle strutture di pugliesi e molisane che hanno aderito al progetto. A scendere in campo, in rappresentanza della Puglia le squadre formate dagli Sprar di Grottaglie, Torre Santa Susanna, Carmiano, San Pietro Vernotico, Villa Castelli e Cerignola, mentre per il Molise saranno presenti Ripabottoni, Casacalenda e Cerro a Volturno. Al termine della giornata di gare, la vincitirce del raggruppamento raggiungerà le squadre di Trento, Milazzo e Mazzarino alla fase finale in programma il 12 e 13 maggio a Coverciano. Il 27 aprile l'ultima tappa a Roma, presso il CFT di Formello, dove saranno impegnati gli Sprar di Basilicata e Campania.