L'AS Roma è la prima squadra a qualificarsi per la fase nazionale della Danone Nations Cup, il torneo Under 12 femminile organizzato dal Settore Giovanile e Scolastico e giunto alla sua terza edizione. La formazione giallorossa, vincitrice due stagioni fa, e ancora finalista lo scorso anno, si è aggiudicata la tappa interregionale disputata domenica 29 aprile presso il Centro di Preparazione Olimpica del CONI di Formia, guadagnandosi l'accesso alla finale di Coverciano in programma il 16 e 17 giugno. Le giovani calciatrici hanno avuto la meglio sulle coetanee del SSC Napoli e della Pink Sport Time di Bari, al termine di una giornata all'insegna del calcio e dei valori dello sport.

Appuntamento a domenica 6 maggio, quando a Torino, presso il Centro Sportivo SISPORT Juventus, avrà luogo il secondo concentramento interregionale nel corso del quale si confronteranno le formazioni di Piemonte e Liguria.

Risultati

Ssc Napoli- Pink Bari 4-3 (risultato gara 3-3; shootout 10-8)

As Roma-Pink Bari 4-0 (risultato gara 3-0; shootout 10-7)

As Roma-Ssc Napoli 3-1 (risultato gara 2-1; shootout 10-7)



Classifica

As Roma* 7 punti

Ssc Napoli* 4 punti

Pink Sport Time Bari* 1 punto