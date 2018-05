Dopo il successo del 2016 e del 2017, FIGC e Danone rinnovano la loro collaborazione per la terza edizione della “Danone Nations Cup” (

), la competizione mondiale Under 12 che in Italia è riservata esclusivamente alle formazioni femminili. Quest’anno sono ben 68 le formazioni in campo, 6 in più della scorsa edizione

tra le quali spiccano 34 squadre di società professionistiche di Serie A, B e Lega Pro, che dalla stagione 2015/16 hanno allestito una formazione Under 12 Femminile in base a quanto previsto dal sistema delle Licenze Nazionali.

Iniziata nel mese di marzo con le Fasi Regionali, la Danone Nations Cup si svilupperà, come per le precedenti edizioni, attraverso le successive Fasi Interregionali: Torino (6 maggio), Sorbolo/Parma (13 maggio) e Milano (20 maggio), oltre quella già svolta nei giorni scorsi a Formia (promossa alla Fase Nazionale la As Roma).

Le ragazze delle 4 squadre rimaste in corsa si affronteranno poi durante la Finale Nazionale il prossimo 16 e 17 giugno sui campi del Centro Tecnico Federale di Coverciano (Firenze), in occasione del 10° Grassroots Festival, la cornice ideale per un’attività che mira allo sviluppo e alla valorizzazione del calcio femminile e che va ben oltre la semplice competizione calcistica.

La Danone Nations Cup, infatti, rappresenta ogni anno il campionato più grande al mondo di calcio giovanile Under 12 e si pone l’obiettivo di promuovere valori importanti quali il rispetto dell’avversario, il fair play, l’integrazione tra culture diverse, la socializzazione, lo spirito di gruppo, uno stile di vita sano.

L’edizione italiana della Danone Nations Cup è una delle attività principali programmate dalla FIGC nell’ambito del programma di sviluppo del calcio femminile ed ha rappresentato un punto di svolta anche per il torneo a livello internazionale. Nel 2016 proprio in Italia è nata la volontà di cambiare le regole del gioco quando una squadra al 100% femminile, la Roma, ha giocato per la prima volta contro formazioni maschili alla finale mondiale della competizione a Parigi.

L’anno successivo l’idea di una competizione femminile si è estesa attraverso la creazione del primo torneo globale interamente dedicato alle calciatrici U12 (

): nel 2017 fu la Juventus a prendere parte alla finale mondiale a New York.

La vincitrice del torneo italiano di quest’anno accederà così alla Fase Mondiale prevista il prossimo anno in Spagna.

Di seguito il riepilogo delle squadre iscritte alla terza edizione della “Danone Nations Cup” ed il calendario delle Fasi Interregionali e della Fase Finale.

Dopo il concentramento interregionale di Formia della scorsa settimana, che ha visto trionfare l'AS Roma, la Danone Nations Cup , prosegue il suo percorso con il secondo appuntamento che precederà la fase finale di giugno a Coverciano. In campo domenica, presso lo Juventus Training Center di Vinovo, le formazioni Under 12 Femminili di Juventus, Torino, Genoa e Sampdoria, che cercheranno di aggudicarsi il pass per l'ultimo atto di Firenze.