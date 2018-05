Terzo appuntamento interregionale della Danone Nations Cup, il torneo riservato alle giovani calciatrici Under 12, che alla sua terza edizione ha coinvolto complessivamente 68 squadre di club professionistici di Serie A, B e C e dilettantistici. In campo, presso il Centro Federale Territoriale di Sorbolo (Parma), le tre formazioni che si sono aggiudicate le fasi regionali di Emilia Romagna, Toscana, Abruzzo, Marche e Umbria: AC Cesena, As Livorno Calcio e Ternana Unicusano Calcio. Le ragazze disputeranno un triangolare, al termine del quale, la prima classificata si qualificherà per la fase nazionale in programma il 16 e 17 giugno a Coverciano, raggiungendo la Roma e il Torino.