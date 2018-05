Saranno le formazioni degli Sprar di Lodi e Milazzo a contendersi la vittoria del torneo Rete!, il progetto promosso e organizzato dalla Federazione e dal Settore Giovanile e Scolastico per favorire l'integrazione attraverso il calcio.



Al termine della prima giornata di gare della fase finale, disputata presso il Centro Tecnico Federale di Coverciano, le squadre rappresentanti di Lombardia e Sicilia, hanno conquistato il primo posto dei rispettivi gironi, accedendo all'ultimo atto della manifestazione.



I ragazzi di Lodi hanno avuto la meglio sui coetanei di Mazzarino (Sicilia) e, grazie a una miglior differenza reti sull'Alto Sannio (Campania), riuscendo a raggiungere la seconda finale consecutiva dopo la sconfitta maturata lo scorso anno contro Vizzini. Milazzo, invece, per la prima volta così in alto nella storia del torneo, ha dominato il proprio raggruppamento formato da Trento e Cerro a Volturno (Molise) chiudendo a punteggio pieno.



Appuntamento dunque domenica mattina con le tre partite che decreteranno la graduatoria finale e assegneranno il titolo della quarta edizione di Rete!.



RISULTATI E CLASSIFICHE



Girone A

Trento-Milazzo 1-5

Milazzo-Cerro a Volturno 2-1

Trento-Cerro a Volturno 7-2



Classifica Girone A

Milazzo 6

Trento 3

Cerro a Volturno 0



Girone B

Mazzarino-Alto Sannio 0-1

Alto Sannio-Lodi 1-1

Mazzarino-Lodi 1-2



Classifica Girone B

Lodi 4

Alto Sannio 4

Mazzarino 0



FINALI

1'-2' posto Milazzo-Lodi

3'-4' posto: Alto Sannio-Trento

5'-6' posto: Mazzarino-Cerro a Volturno