Ultimo appuntamento con la fase interregionale della Danone Nations Cup, il torneo sviluppato dal Settore Giovanile e Scolastico e rivolto alle giovani calciatrici under 12 per favorire la crescita del calcio femminile. Dopo le tappe di Formia, Vinovo e Sorbolo, al termine della quali Roma, Torino e Livorno hanno staccato il pass per la fase nazionale di Coverciano, domenica 20 maggio, presso il Centro Federale Territoriale di Milano-Crescenzago (Centro Sportivo Enotria via Carlo Cazzaniga, 26 - Milano), Internazionale, Città di Palermo, Hellas Verona e Calcio Padova scenderanno in campo per giocarsi l'ultimo posto disponibile per la finale del 16 e 17 giugno.