Tutto pronto al Centro Tecnico Federale di Coverciano per la 4ª edizione di KickOff, l’evento residenziale sul gioco del calcio promosso dalla FIGC che prenderà il via domani, sabato 19 maggio, con l’intervento dell’Amministratore Delegato di Eni Claudio Descalzi, intervistato dal direttore di Agi Riccardo Luna.Numerose le adesioni, con quasi 300 partecipanti provenienti da diversi settori della società italiana e non solo (economia, cultura, scienza, professioni, politica, sport e giornalismo) che si riuniranno a Firenze per discutere di calcio in maniera non convenzionale. Spazio anche alla solidarietà con la distribuzione de ‘Il pallone della salute’ che servirà per raccogliere fondi da destinare all’attività della ‘Fondazione Insieme Contro il Cancro’ presieduta da Francesco Cognetti.Quest’anno il tema è ‘Le istituzioni camminano sulle gambe delle persone’, perché l’apertura del mondo del calcio a ciò che lo circonda necessita di nuove proposte, ma soprattutto di donne e uomini di qualità in grado di attuarle. Il programma prevede l’attività suddivisa tra gli 11 tavoli di lavoro denominati Play Team, dove si discuterà di proposte concrete su temi specifici da sottoporre alla Federcalcio e momenti di partecipazione collettiva. La due giorni, dopo l’apertura con Descalzi, si concluderà con un talk sugli ultimi 60 anni di calcio raccontati dai diretti protagonisti, dal titolo ‘La storia siamo noi’, evento moderato da Andrea Vianello e con la partecipazione di Alessandro Costacurta, Giancarlo De Sisti, Fino Fini, Roberto Mancini, Gabriele Oriali e Nicola Rizzoli.KickOff nasce con l’intenzione di contrastare l’autoreferenzialità del calcio italiano, promuovendo un contenitore dove facilitare la contaminazione e lo scambio di esperienze tra diverse professionalità. Proprio per questo, saranno presentati i risultati dei programmi nati a seguito delle precedenti edizioni per essere implementati con nuovi aggiornamenti.Questi i titoli e i temi dei tavoli di lavoro, denominati Play Team:· Crescere giocando in casa: i Centri Federali Territoriali;· Il punto più alto dell’integrazione: progetto Rete!;· Il calcio è donna: la crescita del movimento femminile;· Un’esperienza memorabile: Museo del Calcio; Costruiamo il futuro: stadi e infrastrutture sportive;· Manager calcistici e creazione di valore: football economics;· Tutte le strade portano in Italia: grandi eventi;· Il calcio a portata di click: digital engagement;· Dalla strategia alla creazione di valore: analisi di materialità e stakeholder engagement;· Capitani fuori dal campo: leadership engagement; Costruiamo l’immagine del valore: reputazione.L’edizione di quest’anno è stata realizzata con il contributo dei partner della FIGC, Puma, Tim, Fiat, Poste Italiane, Eni, dello sponsor sostenitore ICS (Istituto per il Credito Sportivo), di Falesco e del Comune di Firenze.h 10.30 – ‘Le istituzioni camminano sulle gambe delle persone’ Claudio Descalzi (AD ENI) intervistato dal direttore di AGI Riccardo Lunah 11.30/19.00 – Lavori Play Teamh 10.00/12.00 – Lavori Play Teamh 12.00/12.45 – Presentazione lavori Play Teamh 13.00 – Talk di chiusura moderato da Andrea Vianello – ‘La storia siamo noi - 60 anni di calcio raccontati dai suoi protagonisti’h 15.30 – Partita di calcioPer visualizzare la Brochure fai click qui