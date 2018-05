Amichevoli con Portogallo e Francia. Di Biagio convoca Scamacca al posto di Pinamonti

Sono 26 i calciatori convocati per le ultime due amichevoli stagionali che la Nazionale Under 21 giocherà venerdì 25 maggio in casa del Portogallo (stadio ‘A. Coimbra Da Mota’ di Estoril, ore 17.30 locali, le 18.30 italiane) e martedì 29 allo stadio ‘Léo Lagrange’ di Besancon (ore 21) contro la Francia.



Al posto dell’interista Pinamonti, il tecnico Di Biagio ha convocato oggi l’attaccante della Cremonese Gianluca Scamacca, alla prima chiamata in azzurro come il portiere della Ternana Alessandro Plizzari, il difensore dell’Empoli Sebastiano Luperto e l’attaccante del Benevento Enrico Brignola.



Sulla panchina degli Azzurrini torna Luigi Di Biagio, dopo aver ricoperto il ruolo di Commissario Tecnico della Nazionale maggiore in occasione delle amichevoli di marzo con Argentina e Inghilterra.



L’Under 21 si radunerà domani a Roma: alle ore 12 conferenza stampa del tecnico Di Biagio, nel pomeriggio prima seduta di allenamento. Mercoledì sera la partenza per Lisbona.



Elenco convocati



Portieri: Alessandro Plizzari (Ternana), Simone Scuffet (Udinese), Lorenzo Montipò (Novara);

Difensori: Claud Adjapong (Sassuolo), Davide Calabria (Milan), Gianluca Mancini (Atalanta), Filippo Romagna (Cagliari), Elio Capradossi (Roma), Sebastiano Luperto (Empoli), Kevin Bonifazi (Torino), Raoul Petretta (Basilea), Federico Dimarco (Sion), Giuseppe Pezzella (Udinese);

Centrocampisti: Manuel Locatelli (Milan), Alessandro Murgia (Lazio), Fabio Depaoli (Chievo Verona), Luca Valzania (Pescara), Nicolò Barella (Cagliari), Matteo Pessina (Spezia);

Attaccanti: Daniele Verde (Verona), Riccardo Orsolini (Bologna), Federico Bonazzoli (Spal), Patrick Cutrone (Milan), Vittorio Parigini (Benevento), Gianluca Scamacca (Cremonese), Enrico Brignola (Benevento).



Staff – Coordinatore nazionali giovanili: Maurizio Viscidi; Dirigente accompagnatore: Vincenzo Marinelli; Allenatore: Luigi Di Biagio; Assistente allenatore: Massimo Mutarelli; Preparatore atletico: Vito Azzone; Preparatore dei portieri: Antonio Chimenti; Match Analyst: Filippo Lorenzon; Medici federali: Lorenzo Ticca e Luca Gatteschi; Massaggiatori: Guido Mauro Ferrini ed Emiliano Bozzetti; Nutrizionista: Cristian Petri.



Il programma



Lunedì 21 maggio

Raduno entro le ore 12.30 presso Mancini Park Hotel-Roma

h. 12.00 incontro con la Stampa in Hotel (il Tecnico)

h. 17.00 allenamento (aperto Stampa)



Martedì 22 maggio

h. 10.00 allenamento (chiuso)

h. 13.15 incontro con la stampa in Hotel (calciatori)

h. 17.00 allenamento (aperto)



Mercoledì 23 maggio

h. 10.00 allenamento (chiuso)

h. 20.15 partenza volo per Lisbona e trasferimento presso Hotel ‘Quinta da Marinha’ - Cascais



Giovedì 24 maggio

h. 13.15 (l.t.) incontro con la stampa in Hotel (il Tecnico)

h. 17.30 (l.t.) allenamento MD-1 presso Stadio ‘A. Coimbra Da Mota’- Estoril - (aperto Stampa primi 15 minuti)



Venerdì 25 maggio

h. 10.00 allenamento (chiuso)

h. 17.30 (l.t.) gara amichevole PORTOGALLO-ITALIA Stadio ‘A. Coimbra Da Mota’ - Estoril. Al termine della gara incontro con la Stampa



Sabato 26 maggio

h. 14.10 (l.t.) partenza volo Lisbona/Ginevra e trasferimento presso Hotel “IBIS” - Besançon



Domenica 27 maggio

h. 13.15 incontro con la stampa in Hotel (calciatori)

h. 17.00 allenamento (chiuso)



Lunedì 28 maggio

h. 13.15 incontro con la stampa in Hotel (il tecnico)

h. 17.00 allenamento MD-1 presso ‘Stade Léo Lagrange’ – Besançon - (aperto Stampa primi 15 minuti)



Martedì 29 maggio

h. 10.00 allenamento (chiuso)

h. 21.00 gara amichevole FRANCIA-ITALIA ‘Stade Léo Lagrange’ – Besançon. Al termine incontro con la stampa e trasferimento presso Hotel ‘Movempick’ - Losanna



Mercoledì 30 maggio

h. 08.18 partenza treno diretto Losanna/Milano

h. 11.50 partenza volo AZ Ginevra/Fiumicino