U15 Serie A e B: in semifinale Inter-Atalanta e Juventus-Napoli

CAMPIONATO NAZIONALE UNDER 17 SERIE A E B

I risultati dei Play-Off, 2° turno

Milan-Novara 3-1

Genoa-Benevento 1-0



I risultati dei quarti di finale, gara di ritorno

Torino-Ascoli 2-1 (and 3-0)



I risultati dei quarti di finale, gara di andata

Internazionale-Juventus 2-4

CAMPIONATO NAZIONALE UNDER 16 SERIE A E B

I risultati dei Play-Off, 2° turno

Atalanta-Milan 1-0



I risultati dei quarti di finale, gara di andata

Novara-Juventus 0-4

Lazio-Roma 2-7

CAMPIONATO NAZIONALE UNDER 15 SERIE A E B

I risultati dei quarti di finale, gara di ritorno

Internazionale-Genoa 2-2 (and 2-0)

Juventus-Milan 2-0 (and 1-3)

Napoli-Sassuolo 0-1 (and 2-1)

Atalanta-Roma 2-0 (and 0-1)



Accoppiamenti semifinali (11 giugno)

Internazionale-Atalanta

Juventus-Napoli

CAMPIONATO NAZIONALE UNDER 17 SERIE C

I risultati dei quarti di finale, gara di ritorno

Prato-Piacenza 3-2 (and 0-0)

Pordenone-Sudtirol 2-2 (and 3-2)

Alessandria-Lecce 2-1 (and 0-1)

Paganese-Monza 2-3 (and 0-3)



Accoppiamenti semifinali (18 giugno)

Prato-Monza

Pordenone-Alessandria

CAMPIONATO NAZIONALE UNDER 15 SERIE C

I risultati dei quarti di finale, gara di ritorno

Padova-Reggiana 2-0 (and 1-0)

Gubbio-Bisceglie 1-1 (and 0-1)

Alessandria-Renate 1-2 (and 0-2)

Paganese-Livorno 2-0 (and 0-4)



Accoppiamenti semifinali (12 giugno)

Padova-Livorno

Bisceglie-Renate

ALLIEVI DILETTANTI

I risultati della prima giornata

Girone A. Caronnese (VA)-Sigma Cagliari (CA) 2-0. Riposa: Pro Settimo e Eureka (TO)

Classifica. Caronnese 3; Sigma Cagliari, Pro Settimo e Eureka 0



Girone B. Virtus Bolzano (BZ)-Cjarlins Muzane (UD) 1-7; Vipo Trento (TN)-Giorgione Calcio (TV) 0-4.

Classifica. Cjarlins Muzane, Giorgione Calcio 3; Vipo Trento, Virtus Bolzano 0



Girone C. Athletic Club Liberi (GE)-Progresso (BO) 2-2. Riposa: Scandicci (FI)

Classifica. Progresso, Athletic Club Liberi 1; Scandicci 0



Girone D. Nuova Tor Tre Teste (RM)-Campitello (TR) 2-1. Riposa: Vis Pesaro (PU)

Classifica. Nuova Tor Tre Teste 3; Campitello, Vis Pesaro 0



Girone E. Mariano Keller (NA)-Taranto FC (TA) 1-2; Mirabello Calcio (CB)-Curi (PE) 0-1.

Classifica. Taranto FC, Curi 3; Mariano Keller, Mirabello Calcio 0



Girone F. Virtus Avigliano (PZ)-Forza Ragazzi Schiavonea (CS) 0-1. Riposa: Calcio Sicilia (PA)

Classifica. Forza Ragazzi Schiavonea 3; Virtus Avigliano, Calcio Sicilia 0

GIOVANISSIMI DILETTANTI

I risultati della prima giornata

Girone A. Latte Dolce Sassari (SS)-Virtus Bergamo (BG) 0-0. Riposa: Suno (NO)

Classifica. Virtus Bergamo, Latte Dolce Sassari 1; Suno 0



Girone B. Liventina (TV)-Trento (TN) 5-0; Donatello (UD)-Algund Raiffeisen (BZ) 6-0.

Classifica. Donatello, Liventina 3; Trento, Algund Raiffeisen 0



Girone C. Sestese Calcio (FI)-Football Genova Calcio (GE) 2-1. Riposa: Reggio Calcio (RE)

Classifica. Sestese Calcio 3; Football Club Genova, Reggio Calcio 0



Girone D. Ducato (PG)-Tor di Quinto (RM) 0-2. Riposa: Vigor Senigallia (AN)

Classifica. Tor di Quinto 3, Ducato, Vigor Senigallia 0



Girone E. Curi Pescara (PE)-Real Casarea (NA) 0-2; Juventus San Michele (FG)-San Leucio (IS) 3-1.

Classifica. Juventus San Michele, Real Casarea 3; San Leucio, Curi Pescara 0



Girone F. Xerox Chianello DLF Paola (CS)-Calcio Sicilia (PA) 1-1. Riposa: Virtus Avigliano (PZ)

Classifica. Calcio Sicilia, Xerox Chianello DLF Paola 1; Virtus Avigliano 0