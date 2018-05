LE SCUOLE PARTECIPANTI

ABRUZZO AVEZZANO (L'AQ) IC N.4 COLLODI MARINI BASILICATA MONTESCAGLIOSO (MT) IC DON LIBORIO PALAZZO SALINARI CALABRIA ROGLIANO (CS) I.C. ROGLIANO CAMPANIA BATTIPAGLIA (SA) IC G MARCONI EMILIA ROMAGNA REGGIO EMILIA IC EINSTEIN FRIULI V.G. TAVAGNACCO (UD) I.C. TAVAGNACCO LAZIO ROMA IC MARIA MONTESSORI LIGURIA LA SPEZIA ISA 7 FONTANA - FORMENTINI LOMBARDIA MILANO ISTITUTO LEONE XIII MARCHE COLLI AL METAURO (PU) I.C. LEOPARDI MOLISE BOJANO (CB) I.C. F.AMATUZIO - PALLOTTA PIEMONTE SAN DAMIANO (AS) IC SAN DAMIANO D'ASTI VALLE D'AOSTA AOSTA I.C. SAINT ROCH PUGLIA MAGLIE (LE) IC MAGLIE SARDEGNA ASSEMINI (CA) IC PASCOLI NIVOLA SICILIA LEONFORTE (EN) IC D. ALIGHIERI TOSCANA DICOMANO (FI) IC D. DA SETTIGNANO VENETO TREVISO IC PREGANZIOL TRENTINO A.A. CHIUSA (BZ) SCUOLA MEDIA CHIUSA UMBRIA ASSISI (PG) IC ASSIS N. 2

Prenderà il via domani, 1 giugno, a Castrocaro, la fase finale di Ragazze in Gioco , il progetto di Calcio a 5 promosso e sviluppato dal Settore Giovanile e Scolastico in tutte le scuole medie del territorio per favorire la crescita del movimento femminile. Venti le formazioni che si contenderanno la vittoria finale, diciassette provenienti dalle fasi regionali dei Campionati Studensteschi, e tre (Calabria, Toscana ed Emilia Romagna), qualificate grazie al successo del progetto nella propria regione.L'inizio delle attività è previsto per venerdì mattina presso lo Stadio Comunale Battanini di Castrocaro Terme, mentre nel pomeriggio è in programma il Terzo Tempo in piazza Machiavelli. Sabato seconda giornata di gare, con la finale per il primo e secondo posto che si disputerà presso il Palazzetto dello Sport Carisport di Cesena in occasione delle finali giovanissimi e allievi dilettanti di Calcio a 5.