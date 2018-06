Per il terzo anno consecutivo l’Emilia Romagna ospiterà laorganizzati dalPresso il Palazzo del Turismo di Cesenatico, alla presenza del Sindaco di Cesenatico Matteo Gozzoli, dell’Assessore allo Sport del Comune di Cesenatico Gaia Morara e del Presidente del Settore Giovanile e Scolastico Vito Tisci, si svolgeranno i sorteggi di abbinamento delle sedi di gioco per le società semifinaliste già qualificate, in attesa delle ultime gare per le categorie U17 e U16 di Serie A e B. Nel corso della conferenza verrà inoltre illustrato il format della Fase Finale che prevede nei territori ospitanti lo svolgimento delle semifinali, delle finali e delle supercoppe per ogni rispettiva categoria. Rispetto alla scorsa stagione si disputerà, inoltre, la finale per la categoria U16 di Serie C.Genoa/Atalanta-JuventusMilan/Roma-Torino.Sassuolo/Internazionale-RomaAtalanta/Napoli-JuventusInternazionale-AtalantaJuventus-NapoliPrato-MonzaPordenone-AlessandriaRenate-PordenonePadova-LivornoBisceglie-RenateSigma Cagliari (CA)-Pro Settimo e Eureka 1-2. Riposa: Caronnese (VA)Caronnese, Pro Settimo e Eureka 3; Sigma Cagliari 0.Cjarlins Muzane (UD)-Giorgione Calcio (TV) 1-1; Virtus Bolzano (BZ)-Vipo Trento (TN) 0-1.Cjarlins Muzane, Giorgione Calcio 4; Vipo Trento 3; Virtus Bolzano 0.Scandicci (FI)-Athletic Club Liberi (GE) 4-0. Riposa: Progresso (BO)Scandicci 3; Progresso, Athletic Club Liberi 1.Campitello (TR)-Vis Pesaro (PU) 3-0. Riposa: Nuova Tor Tre Teste (RM)Nuova Tor Tre Teste, Campitello 3; Vis Pesaro 0.Taranto FC (TA)-Curi (PE) 2-2; Mariano Keller (NA)-Mirabello Calcio (CB) 4-0.Taranto FC, Curi 4; Mariano Keller 3; Mirabello Calcio 0.Calcio Sicilia (PA)-Virtus Avigliano (PZ) 1-1. Riposa: Forza Ragazzi Schiavonea (CS)Forza Ragazzi Schiavonea 3; Calcio Sicilia, Virtus Avigliano 1.Suno (NO)-Latte Dolce Sassari (SS) 4-1. Riposa: Virtus Bergamo (BG)Suno 3; Virtus Bergamo, Latte Dolce Sassari 1.Trento (TN)-Algund Raiffeisen (BZ) 5-1; Liventina (TV)-Donatello (UD) 2-0.Liventina 6; Donatello, Trento 3; Algund Raiffeisen 0.Football Genova Calcio (GE)-Reggio Calcio (RE) 2-2. Riposa: Sestese Calcio (FI)Sestese Calcio 3; Football Club Genova, Reggio Calcio 1.Vigor Senigallia (AN)-Ducato (PG) 1-0. Riposa: Tor di Quinto (RM)Tor di Quinto, Vigor Senigallia 3; Ducato 0.Real Casarea (NA)-San Leucio (IS) 2-1; Curi Pescara (PE)-Juventus San Michele (FG) 3-1.Real Casarea 6; Juventus San Michele, Curi Pescara 3; San Leucio 0.Virtus Avigliano (PZ)-Xerox Chianello DLF Paola (CS) 2-0. Riposa: Calcio Sicilia (PA)Virtus Avigliano 3; Calcio Sicilia, Xerox Chianello DLF Paola 1.