Ranking FIFA: l’Italia guadagna una posizione e si porta al 19° posto

Dopo le amichevoli con Arabia Saudita, Francia e Olanda, l’Italia guadagna una posizione e si porta al 19° posto del Ranking FIFA. In testa ci sono sempre i campioni del mondo in carica della Germania, che precedono Brasile e Belgio. Da segnalare i passi in avanti della Polonia (8ª, +2), dell’Uruguay (14°, +3) e del Galles (18°, +3). Il prossimo Ranking FIFA sarà pubblicato il 19 luglio.



Le prime 20 posizioni del Ranking FIFA



1) Germania 1558 punti (-)

2) Brasile 1431 punti (-)

3) Belgio 1298 punti (-)

4) Portogallo 1274 punti (-)

5) Argentina 1241 punti (-)

6) Svizzera 1199 punti (-)

7) Francia 1198 punti (-)

8) Polonia 1183 punti (+2)

9) Cile 1146 punti (-)

10) Spagna 1126 punti (-2)

11) Perù 1125 punti (-)

12) Danimarca 1051 punti (-)

13) Inghilterra 1051 punti (+1)

14) Uruguay 1018 punti (+3)

15) Messico 989 punti (-)

16) Colombia 986 punti (-)

17) Olanda 981 punti (+2)

18) Galles 953 punti (+3)

19) ITALIA 951 punti (+1)

20) Croazia 945 punti (-2)