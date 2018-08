Il nuovo corso degli Azzurrini inizia con una vittoria contro la Slovenia

La Nazionale Under 18 allenata da Daniele Franceschini oggi all’Ottavio Bottecchia di Pordenone ha iniziato il suo nuovo corso con una vittoria nella prima amichevole disputata contro i pari età della Slovenia. Un inizio in salita, penalizzato anche dal gran caldo, per gli Azzurrini che vanno sotto dopo appena 7’di gioco grazie a un gol realizzato dall’attaccante sloveno Rok sugli sviluppi di un calcio d’angolo. Ci pensa il centravanti atalantino Roberto Piccoli al 44’ rimontare le sorti del match, recuperando una palla sulla trequarti e con una sciabolata sul secondo palo del portiere avversario, chiude in parità la prima frazione di gioco.



A sei minuti dall’inizio del secondo tempo il centrale difensivo della Lazio Nicolò Armini porta in vantaggio la squadra raccogliendo una corta respinta della difesa slovena e all’80' ai ragazzi di Franceschini si offre la possibilità della terza rete con un rigore però non concretizzato dall’atalantino Davide Ghislandi.



Costituita da gran parte dei giocatori che a fine maggio in Inghilterra hanno sfiorato l’impresa nel campionato Europeo Under 17 giungendo secondi dopo aver perso la finale ai rigori contro l’Olanda, la Under 18 oggi ha iniziato nel migliore dei modi la sua nuova avventura.



La comitiva Azzurra si trasferirà in Slovenia per la seconda amichevole che si giocherà Sezana giovedì 9 agosto.



Elenco dei convocati

Portieri: Alessandro Russo (Genoa), Ludovico Gelmi (Atalanta);

Difensori: Alberto Barazzetta (Milan), Devid Bouah (Roma), Nicolò Armini (Lazio), Leonardo Raggio (Genoa), Laurens Serpe (Inter), Michael Ntube (Inter), Giorgio Brogni (Atalanta), Fabio Ponsi (Fiorentina);

Centrocampisti: Emmanuel Gyabuaa (Atalanta), Giacomo Olzer (Milan), Giuseppe Leone (Juventus), Nicolò Rovella (Genoa), Samuele Ricci (Empoli), Alessandro Sala (Milan);

Attaccanti: Davide Angelo Ghislandi (Atalanta), Alessandro Cortinovis (Atalanta), Simone Rabbi (Bologna), Andrea Mattioli (Sassuolo), Elia Petrelli (Juventus), Roberto Piccoli (Atalanta).



Staff – Coordinatore nazionali giovanili: Maurizio Viscidi; Allenatore: Daniele Franceschini; Assistente allenatore: Elvis Abbruscato; Segretario: Massimo Petracchini; Preparatore atletico: Marco Mantini; Preparatore dei portieri: Davide Quironi; Medico: Andrea Redler; Fisioterapista: Angelo Cartocci.