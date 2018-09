Nazionale Futsal Femminile: le convocate per il raduno di preparazione alle Qual. Europee

La Nazionale Femminile di Futsal si radunerà lunedì 3 settembre a Fondi (LT) in vista delle qualificazioni al Campionato Europeo che si svolgeranno a Leganés (Spagna) dall’11 al 16 settembre. Le Azzurre, inserite nel Gruppo 1, faranno il loro esordio nel torneo mercoledì 12 settembre (ore 18) con la Polonia, giovedì 13 (ore 18) affronteranno la Romania e sabato 15 settembre (ore 18.30) se la vedranno con le padrone di casa della Spagna. Le prime classificate dei quattro gironi si qualificheranno per la Fase finale dell’Europeo in programma dal 14 al 17 febbraio.



Per il raduno di preparazione il tecnico Francesca Salvatore ha convocato 17 Azzurrine e alla fine della prossima settimana sceglierà le 12 ragazze che prenderanno parte alle qualificazioni.



L’elenco delle convocate



Portieri: Angelica Di Biase (Kick Off), Samira Ghanfili (Montesilvano), Valentina Margarito (Real Statte), Maria Fontana Mascia;

Giocatrici di movimento: Cecilia Barca (Lazio), Aida Xhaxho (Lazio), Benedetta De Angelis (Olimpus Roma), Arianna Pomposelli (Olimpus Roma), Bruna Borges (Montesilvano), Ersilia D’Incecco (Montesilvano), Sofia Luciani (Città di Falconara), Federica Belli (Kick Off), Ludovica Coppari, Jessica Troiano (Real Grisignano Calcio), Roberta Giuliano, Nicoletta Mansueto (Real Statte), Marcella Violi (Real Statte).

Staff – Tecnico: Francesca Salvatore; Collaboratore tecnico: Cinzia Benvenuti; Segretario: Fabrizio Del Principe; Preparatore atletico: Fabrizio Pallocchia; Preparatore dei portieri: Fabrizio Bombelli; Medici: Giuseppe Maccauro e Andrea Gattelli; Fisioterapista: Francesco Marcellino.



*I gruppi delle qualificazioni al Campionato Europeo



Gruppo 1: Spagna (padroni di casa), Italia, Romania, Polonia

Gruppo 2: Russia, Slovenia, Croazia (padroni di casa), Svezia

Gruppo 3: Kazakistan, Ucraina (padroni di casa), Ungheria, Bielorussia

Gruppo 4: Portogallo (padroni di casa), Serbia, Repubblica Ceca, Finlandia



*Le vincitrici dei quattro gruppi accedono alla Fase finale in programma a febbraio



Il calendario delle Azzurre



12 settembre (ore 18): ITALIA-Polonia

13 settembre (ore 18): Romania-ITALIA

15 settembre (ore 18.30): Spagna-ITALIA