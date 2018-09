Riparte la stagione degli Azzurrini. Di Biagio: “Vorrei vedere i giovani di più in campo”

“Riparto da un gruppo di ragazzi che sicuramente hanno un anno di esperienza in più, ma qualcuno gioca ancora meno di prima. Oggi siamo meno contenti del minutaggio rispetto a due anni fa, dobbiamo lavorare con quello che abbiamo e puntare spesso su giocatori che hanno zero minuti alle spalle”: a parlare così è il tecnico dell’Under 21 Gigi Di Biagio all’inizio della nuova stagione che porta alla Fase finale del Campionato Europeo che l’Italia ospiterà insieme a San Marino.



Il percorso di avvicinamento al torneo continentale prende il via con due gare amichevoli contro Slovacchia e Albania, in programma rispettivamente giovedì 6 settembre (ore 18.30 – diretta su Rai2) alla ‘MOL Arena’ di Dunajska Streda e martedì 11 settembre (ore 18.30 – diretta su Rai 2) alla ‘Sardegna Arena’ di Cagliari. “Negli ultimi anni – continua il tecnico azzurro - abbiamo ottenuto ottimi risultati con le nazionali giovanili. Il problema é tra la 21 e lo step successivo dove tutti i calciatori spiccano il volo, mentre i nostri fanno fatica. Non é un’accusa rivolta ai club o agli allenatori, ma solo una constatazione. I ragazzi avranno anche dei demeriti, però avrei voglia di vederli più spesso in campo. La preoccupazione è sempre la stessa, il minutaggio”.



Del gruppo, che si è radunato nella tarda mattinata di oggi al Mancini Park Hotel di Roma, non fanno parte il centrocampista del Cagliari Nicolò Barella, passato alla Nazionale A, e il difensore del Parma Alessandro Bastoni, la cui convocazione è stata revocata dopo aver constatato l’indisponibilità per entrambe le gare. Gli Azzurrini hanno iniziato la preparazione nel pomeriggio e domani partiranno per la Slovacchia. “Da queste due amichevoli – ha sottolineato Di Biagio - mi aspetto di vedere una crescita ulteriore da parte dei ragazzi; proveremo soluzioni diverse per arrivare più in là a scelte definitive, ho un gruppo su cui puntare e lavorare in diverse direzioni”. Due battute da parte del tecnico sul “caso” Mandragora: “Ha sbagliato, avrebbe dovuto gestire quello che è accaduto in maniera diversa. Ma la sua convocazione in Under 21 non è una punizione, altrimenti lo avremmo lasciato a casa. La scelta è stata condivisa con il ct Mancini”.



L’Under 21 è imbattuta nelle sfide con Slovacchia e Albania: è di 2 successi e altrettanti pareggi il bilancio con la nazionale slovacca, mentre con l’Albania gli Azzurrini hanno collezionato 4 successi e un pareggio nell’ultima amichevole giocata il 10 agosto 2016 a San Benedetto del Tronto.



E’ stata ufficializzata oggi la sede della gara amichevole con il Belgio: la partita si giocherà l’11 ottobre presso lo stadio “Friuli” di Udine alle ore 18.30 (diretta RAI).



L’elenco dei convocati



Portieri: Emil Audero (Sampdoria), Lorenzo Montipò (Benevento), Simone Scuffet (Udinese);

Difensori: Claud Adjapong (Sassuolo), Davide Calabria (Milan), Fabio Depaoli (Chievo Verona), Federico Dimarco (Parma), Sebastiano Luperto (Napoli), Gianluca Mancini (Atalanta), Riccardo Marchizza (Crotone), Giuseppe Pezzella (Udinese), Filippo Romagna (Cagliari);

Centrocampisti: Francesco Cassata (Frosinone), Manuel Locatelli (Sassuolo), Rolando Mandragora (Udinese), Alessandro Murgia (Lazio), Matteo Pessina (Atalanta), Sandro Tonali (Brescia), Luca Valzania (Atalanta);

Attaccanti: Federico Bonazzoli (Padova), Alberto Cerri (Cagliari), Patrick Cutrone (Milan), Andrea Favilli (Genoa), Riccardo Orsolini (Bologna), Vittorio Parigini (Torino), Luca Vido (Perugia).



Staff – Capo delegazione: Massimo Ambrosini; dirigente accompagnatore: Vincenzo Marinelli; Allenatore: Luigi Di Biagio; Assistente allenatore: Massimo Mutarelli; Segretario: Mauro Vladovich; Preparatore atletico: Vito Azzone; Preparatore dei portieri: Antonio Chimenti; Match Analyst: Filippo Lorenzon; Medici: Angelo De Carli e Luca Gatteschi; Massaggiatori: Enzo Paolini e Alfonso Casano; Nutrizionista: Cristian Petri.



Il programma della Nazionale Under 21



Lunedì 3 settembre

Raduno entro le ore 12 presso il ‘Mancini Park Hotel’ di Roma

Ore 13.45 - Incontro con la Stampa (Di Biagio)

Ore 18 - Allenamento presso il Mancini Park Hotel



Martedì 4 settembre

Ore 10 - Allenamento presso il Mancini Park Hotel (chiuso)

Ore 16.30 - Allenamento presso il Mancini Park Hotel (chiuso)

Ore 21.40 – Volo Roma-Vienna e trasferimento all’Hotel Amade Chateau Vrakun di Dunajska Streda.



Mercoledì 5 settembre

Ore 13.30 - Incontro con la Stampa (Di Biagio)

Ore 17.30 - Allenamento allo stadio gara (aperto i primi 15 minuti)



Giovedì 6 settembre

Ore 18.30 - Gara SLOVACCHIA-ITALIA presso “MOL Arena” Stadium di Dunajska Streda. Al termine del match incontro con la Stampa e trasferimento all’Hotel NHVienna Airport.



Venerdì 7 settembre

Ore 10.30 - Volo Vienna-Roma e trasferimento al Mancini Park Hotel

Ore 17.30 - Allenamento (chiuso)



Sabato 8 settembre

Ore 10.30 - Allenamento presso il Mancini Park Hotel

Ore 13.30 - Incontro con la Stampa (calciatore)

Ore 17 - Allenamento presso il Mancini Park Hotel



Domenica 9 settembre

Ore 10.30 - Allenamento presso il Mancini Park Hotel

Ore 13.30 - Incontro con la Stampa (calciatore)

Ore 17 - Allenamento presso il Mancini Park Hotel



Lunedì 10 settembre

Ore 12 – Volo Roma-Cagliari e trasferimento al TH Hotel di Cagliari

Ore 15 - Conferenza stampa presso l’Aula Consiliare del Comune di Cagliari

Ore 17.15 – Allenamento presso lo Stadio “Sardegna Arena” di Cagliari (aperto i primi 15 minuti)



Martedì 11 settembre

Ore 18.30 - Gara ITALIA-ALBANIA presso lo Stadio “Sardegna Arena” di Cagliari. Al termine del match incontro con la Stampa.