“Bisogna avere il coraggio di far giocare i giovani”: l’appello di Roberto Mancini ieri in conferenza stampa non riguarda, almeno per ora, Marco Benassi e Nicolò Barella. Entrambi titolari e in gol nell’ultimo turno di campionato, hanno portato alla vittoria Fiorentina e Cagliari per poi festeggiare il loro momento d’oro rispondendo alla convocazione in Nazionale. Se per Barella si tratta della seconda chiamata in maglia azzurra, Benassi è tornato a varcare il cancello di Coverciano quasi due anni dopo l’ultima volta: a 24 anni sta già vivendo una seconda giovinezza.Non stupisce che arrivi anche da loro la richiesta di puntare forte sui giovani: “Ci vuole il coraggio di buttarli dentro – le parole di Benassi – io devo ringraziare Stramaccioni che mi ha lanciato in Serie A nell’Inter a 18 anni”. “Quest’estate ho seguito le partite dell’Under 19 all’Europeo – gli fa eco Barella – e ho visto tanti buoni giocatori. Ci sono ragazzi di qualità, già pronti a fare il salto. Noi giovani dobbiamo cercare di migliorare, alzare il livello”.Attuale capocannoniere della Serie A con 3 reti in due partite, Benassi sta confermando la sua abilità negli inserimenti e sembra esprimersi al meglio nella posizione di mezzala: “Sicuramente è il momento migliore da quando sono in Serie A – conferma il centrocampista della Fiorentina - ho iniziato la stagione mentalmente più libero e sereno, conoscevo già le indicazioni del mister e ne ho tratto beneficio. Con le mie caratteristiche cercherò di segnare il più possibile, ma la cosa importante resta la prestazione”. L’ottimo avvio di campionato della Fiorentina è santificato dalla convocazione di Biraghi, Chiesa e Benassi: “Fa piacere essere qui in tre e credo che portare più giocatori possibili in Nazionale fosse uno degli obiettivi della società. Quando non sono stato convocato in Azzurro ho sempre detto che avrei dovuto fare qualcosa di più. Ora evidentemente l'ho fatto e sono felice di indossare questa maglia, sono venuto qui per dare il massimo e per cercare di dare il mio contributo”.La nuova stagione si aprirà venerdì a Bologna e all’esordio nella Nations League l’Italia dovrà vedersela con un’avversaria ricca di talento, che vuole riscattare un Mondiale tutt’altro che esaltante: “La Polonia ha un centrocampo forte – avverte Benassi – ma anche in attacco ha giocatori molto esperti come Milik e Lewandowski. Sono completi, dovremo essere bravi a sfruttare le nostre caratteristiche".Già da tempo indicato come una delle più belle speranze del calcio italiano, Nicolò Barella sa di dover dimostrare in questa stagione di aver raggiunto una piena maturità. Entrare in pianta stabile nel giro della Nazionale e limitare quell’irruenza che lo ha portato ad essere uno dei giocatori con più ammonizioni della Serie A sono due step fondamentali per raggiungere la definitiva consacrazione: “Sono fatto così – ammette il centrocampista rossoblù - entro in campo e do tutto, se c’è da mettere la gamba non la tiro indietro. Ho iniziato il campionato con due cartellini gialli in tre partite, so che devo migliorare sotto questo aspetto.Corteggiato da diversi club, ha scelto di restare a Cagliari in accordo con la società per continuare il suo percorso di crescita in Sardegna: “Non sono un leader del Cagliari – spiega - ma un ragazzo che è riuscito ad emergere. Cerco sempre di dare una mano ai compagni in una squadra di buoni giocatori”. Pochi dubbi su quale sia la posizione preferita in campo: “Mi sento una mezzala, in alcune occasioni mi sono adattato per aiutare la squadra da trequartista e mediano”. E la Polonia? “È forte in ogni reparto, dovremo essere bravi e attenti nell’affrontarli”.Nelle foto (Getty Images): in home page Marco Benassi, sopra Nicolò BarellaPer la cartella stampa clicca qui : Alessio Cragno (Cagliari), Gianluigi Donnarumma (Milan), Mattia Perin (Juventus), Salvatore Sirigu (Torino);: Cristiano Biraghi (Fiorentina), Leonardo Bonucci (Juventus), Mattia Caldara (Milan), Giorgio Chiellini (Juventus), Domenico Criscito (Genoa), Emerson Palmieri Dos Santos (Chelsea), Manuel Lazzari (Spal), Alessio Romagnoli (Milan), Daniele Rugani (Juventus), Davide Zappacosta (Chelsea);: Nicolò Barella (Cagliari), Marco Benassi (Fiorentina), Bryan Cristante (Roma), Roberto Gagliardini (Inter), Frello Filho Jorge Luiz Jorginho (Chelsea), Lorenzo Pellegrini (Roma), Nicolò Zaniolo (Roma);: Mario Balotelli (Nizza), Andrea Belotti (Torino), Domenico Berardi (Sassuolo), Federico Bernardeschi (Juventus), Giacomo Bonaventura (Milan), Federico Chiesa (Fiorentina), Ciro Immobile (Lazio), Lorenzo Insigne (Napoli), Simone Zaza (Torino).– Commissario Tecnico: Roberto Mancini; Team Manager: Gabriele Oriali; Assistenti tecnici: Alberico Evani, Angelo Adamo Gregucci, Giulio Nuciari, Fausto Salsano, Massimo Battara; Preparatori atletici: Claudio Donatelli e Andrea Scanavino; Match Analyst: Antonio Gagliardi; Medici: Andrea Ferretti e Carmine Costabile; Fisioterapisti: Maurizio Fagorzi, Emanuele Randelli, Fabrizio Scalzi, Luca Lascialfari; Osteopata: Walter Marinelli; Nutrizionista: Matteo Pincella.Ore 10.30 – Allenamento (chiuso)Ore 13.30 – Incontro con la stampa (calciatori – Aula Magna Coverciano)Ore 17 – Allenamento (aperto, a seguire uscita dei Media)Ore 10.30 – Allenamento (aperto ai Media ultimi 15’, ingresso alle ore 11.45)Ore 13.30 – Incontro con la stampa (calciatori – Aula Magna Coverciano, al termine uscita dei Media)Ore 17 – Allenamento (chiuso)Ore 10.30 – Allenamento (aperto ai Media primi 15’, a seguire uscita dei Media)Ore 14.30 – Conferenza stampa Polonia (Ct e 1 calciatore – Ata Hotel Bologna)Ore 17 – Trasferimento Firenze-BolognaOre 18.30 – Walk Around Italia (Stadio Dall’Ara)Ore 18.45 – Conferenza stampa Italia (Ct e 1 calciatore)Ore 19.30 – Allenamento Polonia (Stadio Dall’Ara - aperto ai media primi 15’)Ore 20.45 – ITALIA-Polonia (UNL, 1ª giornata – Stadio Dall’Ara)Ore 17 – Allenamento (chiuso – Centro Sportivo Casteldebole)Ore 11 – Allenamento (aperto ai Media primi 15’ – Centro Sportivo Casteldebole)Ore 17 – Volo Bologna-LisbonaOre 19.30 – Walk around Estadio da Sport Lisboa e BenficaOre 20 – Conferenza stampa Italia (Ct e 1 calciatore - Estadio da Sport Lisboa e Benfica)Ore 20.45 – Portogallo-ITALIA (UNL, 2ª giornata – Estadio da Sport Lisboa e Benfica)ITALIA: Blu/bianco/blu. Portiere: Verde. POLONIA: bianco-rosso-bianco, portiere: giallo.. I tagliandi possono essere acquistati presso i punti vendita TicketOne. Tante le promozioni per assistere al primo impegno stagionale degli Azzurri. I biglietti ridotti sono riservati alle donne, ai ragazzi fino ai 18 anni (nati dopo il 7 settembre 2000), agli Over 65 (nati prima del 7 settembre 1953). Tagliandi in vendita a prezzo ridotto anche per gli Under 6 (nati dopo il 7 settembre 2012) e per i possessori della Card Vivo Azzurro, mentre i biglietti ‘Curva Bulgarelli – ridotto studenti’ sono riservati agli studenti delle Università di Bologna.I prezzi dei biglietti, inclusi i diritti di prevendita, sono i seguenti. Poltrona: 60,50 euro (ridotto 38,50; ridotto Vivo Azzurro 24,20). Tribuna Coperta: 44,00 (R 27,50; RVA 19,80; Under 6 1,00). Tribuna Coperta Laterale: 33,00 (R 22,00; RVA 13,20; U6 1,00). Distinti: 33,00 (R 22,00; RVA 13,20; U6 1,00). Distinti Laterali: 22,00 (R 11,00, U6 1,00). Curve: 15,40 (Studenti: 8,00).La consegna degli accrediti (GIORNALISTI E FOTOGRAFI) sarà effettuata presso il Botteghino Accrediti Media (Via dello Sport) nei giorni e orari seguenti: MD-1: dalle ore 14.30 sino alle ore 21.00 / MD: dalle ore 17.30 alle ore 21.30. La consegna delle pettorine per i FOTOGRAFI avverrà al desk posizionato all’accesso al campo. I fotografi accreditati sono invitati a munirsi di sgabello, necessario per operare presso le postazioni a bordo campo, e a prendere visione delle modalità stabilite dalla FIGC e pubblicate su www.figc.it - sezione “Area Media / Info per le redazioni”.PORTOGALLO: rosso-rosso-verde, portiere: giallo. ITALIA: bianco/ blu / bianco. Portiere: Nero.La distribuzione degli accrediti è prevista presso l’Accreditation Centre (Gate 29) secondo le modalità seguenti: MD-1 a partire da 1 ora prima della conferenza stampa della Nazionale portoghese (orario da confermare); MD dalle 17.45 sino all’intervallo.