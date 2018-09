Inizia l’avventura che porta all’Europeo, gli Azzurrini ripartono dalla Slovacchia

Terminata la scorsa stagione con il pareggio conseguito nell’amichevole in casa della Francia, l’Under 21 è pronta ad iniziare la marcia di avvicinamento alla fase finale del Campionato Europeo, che l’Italia ospiterà il prossimo giugno, con un altro impegno in trasferta. Stavolta in casa della Slovacchia, la nazionale affrontata l’ultima volta quattro anni fa a Reggio Emilia nella gara di ritorno dei play off europei vinta dagli Azzurrini 3-1. Nei quattro incontri disputati fino ad oggi con la Slovacchia, la squadra di Di Biagio è imbattuta: il bilancio è infatti di due vittorie e altrettanti pareggi. Numeri che lasciano il tempo che trovano alla vigilia di un impegno che il tecnico ritiene importante per una serie di ragioni.



Gli Azzurrini scenderanno in campo domani (‘MOL Arena’ di Dunajska Streda ore 18.30 - diretta Rai2) per la prima delle due amichevoli – l’altra è in programma martedì 11 settembre (ore 18.30 – diretta su Rai 2) alla ‘Sardegna Arena’ di Cagliari - che inaugurano il percorso di avvicinamento al torneo continentale. “Sarà una gara scorbutica – avverte Di Biagio – perché la Slovacchia è una squadra molto fisica che non molla mai, che va in continuazione al contrasto. Noi dovremo essere pronti a contrattaccare e a cercare di ottenere quello che ho chiesto ai ragazzi: giocare al calcio, essere coraggiosi, propositivi, penso sempre che poi i risultati siano una conseguenza. È la prima gara della stagione e quindi bisognerà testare la nostra condizione fisica. La Slovacchia la conosciamo bene avendola affrontata in questi anni, sarà una partita che ci darà indicazioni importanti sulla tenuta e su quello che abbiamo provato fino ad ora in campo”.



Tante le aspettative attorno a questa squadra che si prepara a vivere un appuntamento importante in casa propria. “Indipendentemente da quello che accadrà a giugno – continua il tecnico azzurro - dobbiamo lavorare sempre nella stessa maniera e cioè cercare il talento nelle categorie più basse, portarlo da noi in Under 21, farlo crescere e prepararlo eventualmente al salto in Nazionale A. In virtù degli Europei che si svolgeranno in Italia, le aspettative saranno alte. Non dobbiamo pensarci ora, ma utilizzare queste gare per valutare giocatori e fare esperimenti. Ci aspettiamo molto entusiasmo da parte dei tifosi, siamo pronti a vivere quella che in ogni caso sarà una bellissima esperienza”.



L’elenco dei convocati



Portieri: Emil Audero (Sampdoria), Lorenzo Montipò (Benevento), Simone Scuffet (Udinese);

Difensori: Claud Adjapong (Sassuolo), Davide Calabria (Milan), Fabio Depaoli (Chievo Verona), Federico Dimarco (Parma), Sebastiano Luperto (Napoli), Gianluca Mancini (Atalanta), Riccardo Marchizza (Crotone), Giuseppe Pezzella (Udinese), Filippo Romagna (Cagliari);

Centrocampisti: Francesco Cassata (Frosinone), Manuel Locatelli (Sassuolo), Rolando Mandragora (Udinese), Alessandro Murgia (Lazio), Matteo Pessina (Atalanta), Luca Valzania (Atalanta);

Attaccanti: Federico Bonazzoli (Padova), Alberto Cerri (Cagliari), Patrick Cutrone (Milan), Andrea Favilli (Genoa), Riccardo Orsolini (Bologna), Vittorio Parigini (Torino), Luca Vido (Perugia).



Staff – Capo delegazione: Massimo Ambrosini; dirigente accompagnatore: Vincenzo Marinelli; Allenatore: Luigi Di Biagio; Assistente allenatore: Massimo Mutarelli; Segretario: Mauro Vladovich; Preparatore atletico: Vito Azzone; Preparatore dei portieri: Antonio Chimenti; Match Analyst: Filippo Lorenzon; Medici: Angelo De Carli e Luca Gatteschi; Massaggiatori: Enzo Paolini e Alfonso Casano; Nutrizionista: Cristian Petri.



Il programma della Nazionale Under 21



Mercoledì 5 settembre

Ore 13.30 - Incontro con la Stampa (Di Biagio)

Ore 17.30 - Allenamento allo stadio gara (aperto i primi 15 minuti)



Giovedì 6 settembre

Ore 18.30 - Gara SLOVACCHIA-ITALIA presso “MOL Arena” Stadium di Dunajska Streda. Al termine del match incontro con la Stampa e trasferimento all’Hotel NHVienna Airport.



Venerdì 7 settembre

Ore 10.30 - Volo Vienna-Roma e trasferimento al Mancini Park Hotel

Ore 17.30 - Allenamento (chiuso)



Sabato 8 settembre

Ore 10.30 - Allenamento presso il Mancini Park Hotel

Ore 13.30 - Incontro con la Stampa (calciatore)

Ore 17 - Allenamento presso il Mancini Park Hotel



Domenica 9 settembre

Ore 10.30 - Allenamento presso il Mancini Park Hotel

Ore 13.30 - Incontro con la Stampa (calciatore)

Ore 17 - Allenamento presso il Mancini Park Hotel



Lunedì 10 settembre

Ore 12 – Volo Roma-Cagliari e trasferimento al TH Hotel di Cagliari

Ore 15 - Conferenza stampa presso l’Aula Consiliare del Comune di Cagliari

Ore 17.15 – Allenamento presso lo Stadio “Sardegna Arena” di Cagliari (aperto i primi 15 minuti)



Martedì 11 settembre

Ore 18.30 - Gara ITALIA-ALBANIA presso lo Stadio “Sardegna Arena” di Cagliari. Al termine del match incontro con la Stampa