Al via la stagione sportiva 2018-2019 dei Campionati Nazionali Giovanili organizzati dal Settore Giovanile e Scolastico della FIGC. In campo domenica 9 settembre i tornei U17, U16 e U15 di Serie A e B e U17 e U15 di Serie C per la prima giornata di campionato che apre la corsa ai rispettivi titoli italiani. Esordio casalingo per la Roma Campione d'Italia U17 di A-B, che ospita il Frosinone, mentre l'Atalanta, sconfitta in finale proprio dai giallorossi, attende la visita del Venezia. Gare interne contro l'Udinese anche per le rappresentative U16 e U15 dell'Inter, entrambe col il tricolore sul petto conquistato la scorso giugno nella Final Four disputata in Emilia Romagna e per il Pordenone, Campione d'Italia U17 di Serie C.

CAMPIONATO NAZIONALE UNDER 17 SERIE A E B

Prima giornata di andata, domenica 9 settembre alle 15:00, salvo variazioni

Girone A. Empoli-Torino (ore 11.00); Fiorentina-Cremonese; Juventus-Carpi; Lazio-Sassuolo (ore 10.30); Parma-Genoa (ore 16.00); Spezia-Livorno. Riposa: Sampdoria

Girone B. Atalanta-Venezia; Bologna-Brescia; Cittadella-Udinese; Hellas Verona-Internazionale (rinviata); Milan-Chievo Verona (mercoledì 19 settembre); S.P.A.L.-Calcio Padova. Riposa: Cagliari

Girone C. Ascoli-Foggia; Delfino Pescara-Cosenza; Lecce-Napoli (ore 11.00); Perugia-Benevento; Roma-Frosinone (ore 11.00); Salernitana-Crotone (ore 11.00). Riposa: Città di Palermo

CAMPIONATO NAZIONALE UNDER 16 SERIE A E B

Prima giornata di andata, domenica 9 settembre alle 15:00, clicca per le variazioni

Girone A. Carpi-Juventus; Cremonese-Parma; Lazio-Livorno; Sampdoria-Spezia; Sassuolo-Fiorentina; Torino-Empoli. Riposa: Genoa

Girone B. Bologna-Atalanta; Calcio Padova-Brescia; Chievo Verona-Milan; Hellas Verona-Cittadella; Internazionale-Udinese; Venezia-S.P.A.L. Riposa: Cagliari

Girone C. Benevento-Roma; Città di Palermo-Delfino Pescara; Crotone-Salernitana; Foggia-Ascoli; Frosinone-Perugia; Napoli-Lecce. Riposa: Cosenza

CAMPIONATO NAZIONALE UNDER 15 SERIE A E B

Prima giornata di andata, domenica 9 settembre alle 11:00, clicca per le variazioni

CAMPIONATO NAZIONALE UNDER 17 SERIE C

Prima giornata di andata, domenica 9 settembre alle 15:00, clicca per le variazioni

Girone A. Albinoleffe-Giana Erminio; Albissola-Cuneo; Gozzano-Alessandria; Monza-Feralpisalò; Novara-Pro Vercelli; Renate-Aurora Pro Patria. Riposa: Virtus Entella

Girone B. Almajuventus Fano-L.R. Vicenza; F.Sudtirol-V.Verona; Piacenza-Imolese; Pordenone-Triestina; Rimini-Pro Piacenza; San Marino Academy-Vis Pesaro. Riposa: Ravenna

Girone C. Arezzo-Rieti; Arzachena-Olbia; Carrarese-Pisa; Città di Pontedera-Lucchese; Pistoiese-Viterbese Castrense. Riposa: Robur Siena

Girone D. Casertana-Paganese; Gubbio-Fermana; Juve Stabia-Cavese; Potenza-Bisceglie; Teramo-Sambenedettese. Riposa: Ternana

Girone E. Catanzaro-Vibonese; Monopoli-Francavilla; Rende-Matera; Trapani-Sicula Leonzio; Urbs Reggina-Siracusa. Riposa: Catania

CAMPIONATO NAZIONALE UNDER 15 SERIE C

Prima giornata di andata, domenica 9 settembre alle 11:00, clicca per le variazioni

