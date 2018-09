CAMPIONATO NAZIONALE UNDER 17 SERIE A E B

SPAL a punteggio pieno, Roma e Napoli al comando nel girone del sud

Nel gruppo A la Juventus e il Genoa bissano il successo della prima giornata, superando rispettivamente Cremonese e Fiorentina. SPAL sola in testa al girone B grazie alla vittoria sul campo del Venezia. Cade l’Atalanta in casa dell’Inter. La Roma espugna Benevento e assieme al Napoli, che vince contro l’Ascoli, guida il girone C.

Girone A CARPI-SPEZIA 1-0; CREMONESE-JUVENTUS 0-4; GENOA-FIORENTINA 2-0; LIVORNO-SAMPDORIA 1-0; SASSUOLO-EMPOLI 1-2; TORINO-PARMA 3-2; Riposa: LAZIO

Classifica GENOA, JUVENTUS 6; TORINO, EMPOLI 4; SPEZIA, LAZIO, FIORENTINA, CARPI, LIVORNO 3; SAMPDORIA, SASSUOLO, PARMA, CREMONESE 0.

Girone B BRESCIA-HELLAS VERONA 2-1; CALCIO PADOVA-MILAN 0-0; CHIEVO VERONA-CITTADELLA 1-1; INTERNAZIONALE-ATALANTA 1-0; UDINESE-CAGLIARI 0-2; VENEZIA-S.P.A.L. 0-2; Riposa: BOLOGNA

Classifica S.P.A.L. 6; ATALANTA, BOLOGNA, CAGLIARI, INTERNAZIONALE, BRESCIA 3; CITTADELLA 2; CHIEVO VERONA, MILAN, UDINESE, CALCIO PADOVA 1; HELLAS VERONA, VENEZIA 0.

Girone C BENEVENTO-ROMA 1-4; COSENZA-CITTA’ DI PALERMO 0-1; CROTONE-LECCE 1-2; FOGGIA-PERUGIA 1-1; FROSINONE-DELFINO PESCARA 2-2; NAPOLI-ASCOLI 3-0; Riposa: SALERNITANA

Classifica ROMA, NAPOLI 6; COSENZA, CITTA’ DI PALERMO, CROTONE, LECCE 3; PERUGIA, FOGGIA 2; DELFINO PESCARA, BENEVENTO, ASCOLI, FROSINONE 1; SALERNITANA 0.



CAMPIONATO NAZIONALE UNDER 16 SERIE A E B

La Cremonese espugna Firenze, altra grande prova del Benevento

Secondo successo del Benevento, che dopo la larga vittoria all’esordio travolge 6-0 l’Ascoli e guida il girone C. Nel gruppo A, altri 3 punti anche per la Cremonese, che espugna Firenze e vola al comando solitario. Pari tra Atalanta e Cagliari nel girone B, successo rotondo del Milan sul Venezia.

Girone A EMPOLI-LAZIO 2-0; FIORENTINA-CREMONESE 2-3; JUVENTUS-SASSUOLO 0-1; LIVORNO-GENOA 1-7; PARMA-TORINO 0-0; SPEZIA-CARPI 2-2; Riposa: SAMPDORIA

Classifica CREMONESE 6; EMPOLI, SASSUOLO 4; GENOA, JUVENTUS, LAZIO, SAMPDORIA 3; TORINO 2; FIORENTINA, SPEZIA, PARMA, CARPI 1; LIVORNO 0.

Girone B ATALANTA-CAGLIARI 0-0; BRESCIA-CHIEVO VERONA 1-1; CITTADELLA-CALCIO PADOVA 0-1; MILAN-VENEZIA 5-0; S.P.A.L.-BOLOGNA 0-2; UDINESE-HELLAS VERONA 0-0; Riposa: INTERNAZIONALE

Classifica ATALANTA, CALCIO PADOVA, CHIEVO VERONA, HELLAS VERONA 4; MILAN, INTERNAZIONALE, S.P.A.L., BOLOGNA 3; BRESCIA 2; CAGLIARI, UDINESE 1; CITTADELLA, VENEZIA 0.

Girone C ASCOLI-BENEVENTO 0-6; DELFINO PESCARA-FROSINONE 1-1; LECCE-CROTONE 0-1; PERUGIA-FOGGIA 1-5; ROMA-NAPOLI 3-1; SALERNITANA-COSENZA 2-2; Riposa: CITTA’ DI PALERMO

Classifica BENEVENTO, CROTONE 6; FOGGIA, FROSINONE 4; NAPOLI, CITTA’ DI PALERMO, ROMA 3; COSENZA, SALERNITANA, DELFINO PESCARA, ASCOLI 1; LECCE, PERUGIA 0.



CAMPIONATO NAZIONALE UNDER 15 SERIE A E B

La Salernitana guida il gruppo C. Atalanta e Milan a punteggio pieno.

La formazione campana supera il Cosenza e conquista la seconda vittoria della stagione che vale il primo posto solitario nel girone dl sud. Juventus, Parma e Fiorentina vincono contro Sassuolo, Torino e Cremonese e condividono il primato del gruppo A. A punteggio pieno anche Milan e Atalanta, con i rossoneri che superano il Venezia e i bergamaschi che si impongono sul Cagliari.

Girone A EMPOLI-LAZIO 1-2; FIORENTINA-CREMONESE 2-0; JUVENTUS-SASSUOLO 2-1; LIVORNO-GENOA 1-1; PARMA-TORINO 3-2; SPEZIA-CARPI 3-0; Riposa: SAMPDORIA

Classifica JUVENTUS, PARMA, FIORENTINA 6; SPEZIA, LAZIO 4; LIVORNO 2; GENOA, SAMPDORIA, TORINO, EMPOLI 1; SASSUOLO, CREMONESE, CARPI 0.

Girone B ATALANTA-CAGLIARI 5-2; BRESCIA-CHIEVO VERONA 3-0; CITTADELLA-CALCIO PADOVA 0-0; MILAN-VENEZIA 4-2; S.P.A.L.-BOLOGNA 0-2; UDINESE-HELLAS VERONA 1-4; Riposa: INTERNAZIONALE

Classifica ATALANTA, MILAN 6; BRESCIA, CITTADELLA 4; INTERNAZIONALE, HELLAS VERONA, S.P.A.L., BOLOGNA 3; CALCIO PADOVA 2; CAGLIARI, VENEZIA, CHIEVO VERONA, UDINESE 0.

Girone C ASCOLI-BENEVENTO 1-1; DELFINO PESCARA-FROSINONE 0-3; LECCE-CROTONE 2-1; PERUGIA-FOGGIA 2-0; ROMA-NAPOLI 0-3; SALERNITANA-COSENZA 1-0; Riposa: CITTA’ DI PALERMO

Classifica SALERNITANA 6; ASCOLI, FROSINONE, NAPOLI, PERUGIA, LECCE 4; CITTA’ DI PALERMO, ROMA 3; BENEVENTO 1; COSENZA, CROTONE, DELFINO PESCARA, FOGGIA 0.

CAMPIONATO NAZIONALE UNDER 17 SERIE C

Albinoleffe e Feralpisalò sole in vetta. Paganese al comando del girone D.

I bergamaschi espugnano il campo dell’Alessandria e assieme al Feralpisalò, che supera 2-1 la Virtus Entella, conquistano la seconda vittoria in campionato. Nel girone B secondo successo per Rimini e Sudtirol, mentre nel gruppo C, domina l’incertezza con nessuna squadra a punteggio pieno. Sei punti per la Paganase, sola al comando nel gruppo D dopo il successo per 7-0 sul Gubbio, mentre nell’ultimo girone, volano Matera, Urbs Reggina e Sicula Leonzio.

Girone A ALESSANDRIA-ALBINOLEFFE 2-4; AURORA PRO PATRIA-ALBISSOLA 3-2; CUNEO-NOVARA (rinviata); FERALPISALO’-VIRTUS ENTELLA 2-1; GIANA ERMINIO-RENATE 1-1; PRO VERCELLI-MONZA (rinviata); Riposa: GOZZANO

Classifica ALBINOLEFFE, FERALPISALO’ 6; RENATE 4; CUNEO, ALESSANDRIA, AURORA PRO PATRIA 3; GIANA ERMINIO 1; NOVARA, PRO VERCELLI, GOZZANO, VIRTUS ENTELLA, MONZA, ALBISSOLA 0.

Girone B IMOLESE-ALMAJUVENTUS FANO 2-1; L.R. VICENZA-RIMINI 1-1; PRO PIACENZA-FUSSBALL SUDTIROL 0-1; TRIESTINA-PIACENZA 0-2; VIRTUSVECOMP VERONA-SAN MARINO ACADEMY 0-0; VIS PESARO-RAVENNA 3-0; Riposa: PORDENONE

Classifica FUSSBALL SUDTIROL, PIACENZA 6; RIMINI, SAN MARINO ACADEMY 4; PORDENONE, ALMAJUVENTUS FANO, VIS PESARO, IMOLESE 3; L.R. VICENZA, VIRTUSVECOMP VERONA 1; RAVENNA, PRO PIACENZA, TRIESTINA 0.

Girone C LUCCHESE-PISTOIESE 0-1; OLBIA-ROBUR SIENA (rinviata); PISA-ARZACHENA (rinviata); RIETI-CITTA’ DI PONTEDERA 6-1; VITERBESE CASTRENSE-CARRARESE 2-0; Riposa: AREZZO

Classifica VITERBESE CASTRENSE, PISTOIESE 4; OLBIA, AREZZO, RIETI, CARRARESE, CITTA’ DI PONTEDERA 3; ROBUR SIENA, LUCCHESE, ARZACHENA, PISA 0.

Girone D BISCEGLIE-TERAMO (rinviata); CAVESE-TERNANA (rinviata); FERMANA-JUVE STABIA 0-2; PAGANESE-GUBBIO 7-0; SAMBENEDETTESE-CASERTANA 1-3; Riposa: POTENZA

Classifica PAGANESE 6; JUVE STABIA, CAVESE, FERMANA, CASERTANA 3; BISCEGLIE, POTENZA, TERAMO, TERNANA, SAMBENEDETTESE, GUBBIO 0.

Girone E FRANCAVILLA-RENDE 6-1; MATERA-TRAPANI 4-1; SICULA LEONZIO-CATANZARO 1-0; SIRACUSA-CATANIA 1-2; VIBONESE-URBS REGGINA 0-1; Riposa: MONOPOLI

Classifica MATERA, URBS REGGINA, SICULA LEONZIO 6; MONOPOLI, FRANCAVILLA, CATANIA, CATANZARO 3; VIBONESE, SIRACUSA, TRAPANI, RENDE 0.

CAMPIONATO NAZIONALE UNDER 15 SERIE C

Volano Alessandria e Renate, il Trapani guida il girone del sud.

I piemontesi travolgono l’Albinoleffe e conquistano la seconda vittoria in campionato. Tre punti anche per il Renate, che supera il Giana Erminio e affianca l’Alessandria in testa. Girone B guidato dalla coppia Piacenza e Vicenza, che volano a 6 punti grazie ai successi su Sudtirol e Rimini. La Paganese supera 3-0 il Gubbio e si prende la testa solitaria del girone D. Medesima situazione nel gruppo E, con il Trapani solo in vetta grazie alla vittoria sul campo del Matera.

Girone A ALESSANDRIA-ALBINOLEFFE 6-1; AURORA PRO PATRIA-ALBISSOLA 8-1; CUNEO-NOVARA (rinviata); FERALPISALO’-VIRTUS ENTELLA 1-2; GIANA ERMINIO-RENATE 1-2; PRO VERCELLI-MONZA (rinviata); Riposa: GOZZANO

Classifica ALESSANDRIA, RENATE 6; AURORA PRO PATRIA, MONZA, CUNEO, GIANA ERMINIO, VIRTUS ENTELLA 3; NOVARA, PRO VERCELLI, FERALPISALO’, GOZZANO, ALBINOLEFFE, ALBISSOLA 0.

Girone B IMOLESE-ALMAJUVENTUS FANO 2-1; L.R. VICENZA-RIMINI 2-0; PRO PIACENZA-FUSSBALL SUDTIROL 4-0; TRIESTINA-PIACENZA 0-5; VIRTUSVECOMP VERONA-SAN MARINO ACADEMY 1-3; VIS PESARO-RAVENNA 1-4; Riposa: PORDENONE

Classifica PIACENZA, L.R. VICENZA 6; SAN MARINO ACADEMY 4; PORDENONE, PRO PIACENZA, RAVENNA, FUSSBALL SUDTIROL, RIMINI, IMOLESE 3; VIS PESARO 1; ALMAJUVENTUS FANO, VIRTUSVECOMP VERONA, TRIESTINA 0.

Girone D BISCEGLIE-TERAMO (rinviata); CAVESE-TERNANA (rinviata); FERMANA-JUVE STABIA 2-2; PAGANESE-GUBBIO 3-0; SAMBENEDETTESE-CASERTANA 1-3; Riposa: POTENZA

Classifica PAGANESE 6; FERMANA 4; CAVESE, CASERTANA 3; JUVE STABIA 1; BISCEGLIE, POTENZA, TERAMO, TERNANA, SAMBENEDETTESE, GUBBIO 0.

Girone E FRANCAVILLA-RENDE 1-1; MATERA-TRAPANI 1-5; SICULA LEONZIO-CATANZARO 0-0; SIRACUSA-CATANIA 1-6; VIBONESE-URBS REGGINA 0-2; Riposa: MONOPOLI

Classifica TRAPANI 6; URBS REGGINA 4; CATANIA, MONOPOLI, MATERA 3; CATANZARO 2; FRANCAVILLA, VIBONESE, RENDE, SICULA LEONZIO, SIRACUSA 1.