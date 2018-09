Prosegue l'impegno della Federazione nelle attività legate al tema dell'integrazione. Per il quinto anno consecutivo la FIGC, attraverso il Settore Giovanile e Scolastico, intende dare seguito al Progetto Rete!, l'iniziativa promossa con il Top Sponsor Eni rivolta ai ragazzi ospitati nei Progetti SPRAR (Sistema di Protezione per Richiedenti Asilo e Rifugiati) presenti in tutto il territorio nazionale, che nelle precedenti edizioni ha coinvolto complessivamente circa 1.500 giovani.



La presentazione del Progetto, che rientra nel programma delle attività sviluppate in occasione della Settimana Europea dello Sport, avrà luogo lunedì 24 settembre a Milano, presso la sede del Coordinamento SGS della Regione Lombardia e domenica 30 settembre a Palermo, nella splendida location del Palazzo delle Aquile.



Nel corso delle due conferenze stampa, verranno illustrati i risultati di Rete! 2018, sia per quanto riguarda la parte sportiva sia per lo studio scientifico svolto in collaborazione con l'Università Cattolica del Sacro Cuore di Roma, e sarà lanciata l'edizione 2019 del Progetto.