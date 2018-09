CAMPIONATO NAZIONALE UNDER 17 SERIE A E B

Terza giornata, domenica 23 settembre alle 15:00, salvo variazioni (tra parentesi)

Scontro al vertice nel girone tra Juventus e Genoa, mentre la SPAL, capolista del gruppo B, ospita l’Inter a Ferrara. La Roma Campione d’Italia in carica attende la visita del Foggia, con il Napoli, primo assieme ai giallorossi nel girone C, impegnato a Perugia.



Girone A EMPOLI-LAZIO (ore 11.00); FIORENTINA-TORINO (“Bozzi”, ore 11:30); JUVENTUS-GENOA (sabato 22 settembre, ore 15.30); PARMA-SASSUOLO; SAMPDORIA-CARPI; SPEZIA-CREMONESE; Riposa: LIVORNO

Classifica GENOA, JUVENTUS 6; TORINO, EMPOLI 4; SPEZIA, LAZIO, FIORENTINA, CARPI, LIVORNO 3; SAMPDORIA, SASSUOLO, PARMA, CREMONESE 0.

Girone B ATALANTA-BRESCIA; CAGLIARI-CHIEVO VERONA (ore 15.15); CITTADELLA-CALCIO PADOVA; HELLAS VERONA-BOLOGNA (“AGSM Stadium”, ore 16.00); MILAN-VENEZIA (“Vismara D”); S.P.A.L.-INTERNAZIONALE; Riposa: UDINESE

Classifica S.P.A.L. 6; ATALANTA, BOLOGNA, CAGLIARI, INTERNAZIONALE, BRESCIA 3; CITTADELLA 2; CHIEVO VERONA, MILAN, UDINESE, CALCIO PADOVA 1; HELLAS VERONA, VENEZIA 0.

Girone C ASCOLI-CROTONE (ore 12.00); CITTA’ DI PALERMO-FROSINONE (ore 11.30); DELFINO PESCARA-BENEVENTO; LECCE-SALERNITANA; PERUGIA-NAPOLI; ROMA-FOGGIA; Riposa: COSENZA

Classifica ROMA, NAPOLI 6; COSENZA, CITTA’ DI PALERMO, CROTONE, LECCE 3; PERUGIA, FOGGIA 2; DELFINO PESCARA, BENEVENTO, ASCOLI, FROSINONE 1; SALERNITANA 0.



CAMPIONATO NAZIONALE UNDER 16 SERIE A E B

Terza giornata, domenica 23 settembre alle 15:00, clicca per le variazioni

La Cremonese capolista del gruppo A ospita la Juventus distante 3 punti. Nel girone B turno di riposo per l’Atalanta, con l’Hellas Verona che ospita l’Inter e il Milan che va a Bologna. Il Benevento, protagonista di un grande avvio di stagione, e in testa al girone C assieme al Crotone, attende tra le mura amiche il Perugia, mentre i calabresi ospitano la Roma.



Girone A CARPI-SAMPDORIA; CREMONESE-JUVENTUS; GENOA-EMPOLI; LAZIO-PARMA; SASSUOLO-SPEZIA; TORINO-FIORENTINA; Riposa: LIVORNO

Classifica CREMONESE 6; EMPOLI, SASSUOLO 4; GENOA, JUVENTUS, LAZIO, SAMPDORIA 3; TORINO 2; FIORENTINA, SPEZIA, PARMA, CARPI 1; LIVORNO 0.

Girone B BOLOGNA-MILAN; CAGLIARI-S.P.A.L. (rinviata); CALCIO PADOVA-UDINESE; CHIEVO VERONA-CITTADELLA; HELLAS VERONA-INTERNAZIONALE; VENEZIA-BRESCIA; Riposa: ATALANTA

Classifica ATALANTA, CALCIO PADOVA, CHIEVO VERONA, HELLAS VERONA 4; MILAN, INTERNAZIONALE, S.P.A.L., BOLOGNA 3; BRESCIA 2; CAGLIARI, UDINESE 1; CITTADELLA, VENEZIA 0.

Girone C BENEVENTO-PERUGIA; COSENZA-LECCE; CROTONE-ROMA; FOGGIA-DELFINO PESCARA; FROSINONE-CITTA’ DI PALERMO; NAPOLI-ASCOLI; Riposa: SALERNITANA

Classifica BENEVENTO, CROTONE 6; FOGGIA, FROSINONE 4; NAPOLI, CITTA’ DI PALERMO, ROMA 3; COSENZA, SALERNITANA, DELFINO PESCARA, ASCOLI 1; LECCE, PERUGIA 0.



CAMPIONATO NAZIONALE UNDER 15 SERIE A E B

Terza giornata, domenica 23 settembre alle 11:00, clicca per le variazioni

La Juventus a Cremona per difendere il primato condiviso insieme al Parma che fa visita alla Lazio e alla Fiorentina, impegnata sul campo del Torino. Nel girone B, gara esterna per il Milan che può sfruttare il riposo dell’Atalanta per prendersi il primo posto solitario. Turno di stop anche per la Salernitana, capolista del gruppo C.



Girone A CARPI-SAMPDORIA; CREMONESE-JUVENTUS; GENOA-EMPOLI; LAZIO-PARMA; SASSUOLO-SPEZIA; TORINO-FIORENTINA; Riposa: LIVORNO

Classifica JUVENTUS, PARMA, FIORENTINA 6; SPEZIA, LAZIO 4; LIVORNO 2; GENOA, SAMPDORIA, TORINO, EMPOLI 1; SASSUOLO, CREMONESE, CARPI 0.

Girone B BOLOGNA-MILAN; CAGLIARI-S.P.A.L. (rinviata); CALCIO PADOVA-UDINESE; CHIEVO VERONA-CITTADELLA; HELLAS VERONA-INTERNAZIONALE; VENEZIA-BRESCIA; Riposa: ATALANTA

Classifica ATALANTA, MILAN 6; BRESCIA, CITTADELLA 4; INTERNAZIONALE, HELLAS VERONA, S.P.A.L., BOLOGNA 3; CALCIO PADOVA 2; CAGLIARI, VENEZIA, CHIEVO VERONA, UDINESE 0.

Girone C BENEVENTO-PERUGIA; COSENZA-LECCE; CROTONE-ROMA; FOGGIA-DELFINO PESCARA; FROSINONE-CITTA’ DI PALERMO; NAPOLI-ASCOLI; Riposa: SALERNITANA

Classifica SALERNITANA 6; ASCOLI, FROSINONE, NAPOLI, PERUGIA, LECCE 4; CITTA’ DI PALERMO, ROMA 3; BENEVENTO 1; COSENZA, CROTONE, DELFINO PESCARA, FOGGIA 0.



CAMPIONATO NAZIONALE UNDER 17 SERIE C

Terza giornata, domenica 23 settembre alle 15:00, clicca per le variazioni

L’Albinoleffe, primo nel girone A assieme al Feralpisalò, ospita il Gozzano, mentre i bresciani osservano un turno di riposo. Nel gruppo B, sfida da primato tra Sudtirol e Vicenza. La Viterbese, in testa al girone C, va ad Arzachena per difendere la prima piazza dalla Pistoiese che ospita il Rieti. Impegno esterno per la Paganese, che guida il girone D e fa visita alla Juve Stabia. Nell’ultimo raggruppamento, scontro al vertice tra Urbs Reggina e Sicula Leonzio, con l’altra capolista Matera che fa visita al Catanzaro.



Girone A ALBINOLEFFE-GOZZANO; ALBISSOLA-GIANA ERMINIO; MONZA-CUNEO; NOVARA-AURORA PRO PATRIA (rinviata); RENATE-ALESSANDRIA; VIRTUS ENTELLA-PRO VERCELLI (rinviata); Riposa: FERALPISALO’

Classifica ALBINOLEFFE, FERALPISALO’ 6; RENATE 4; CUNEO, ALESSANDRIA, AURORA PRO PATRIA 3; GIANA ERMINIO 1; NOVARA, PRO VERCELLI, GOZZANO, VIRTUS ENTELLA, MONZA, ALBISSOLA 0.

Girone B ALMAJUVENTUS FANO-TRIESTINA; FUSSBALL SUDTIROL-L.R. VICENZA; PIACENZA-PORDENONE; RAVENNA-VIRTUSVECOMP VERONA; RIMINI-IMOLESE; SAN MARINO ACADEMY-PRO PIACENZA; Riposa: VIS PESARO

Classifica FUSSBALL SUDTIROL, PIACENZA 6; RIMINI, SAN MARINO ACADEMY 4; PORDENONE, ALMAJUVENTUS FANO, VIS PESARO, IMOLESE 3; L.R. VICENZA, VIRTUSVECOMP VERONA 1; RAVENNA, PRO PIACENZA, TRIESTINA 0.

Girone C ARZACHENA-VITERBESE CASTRENSE (rinviata); CARRARESE-LUCCHESE; CITTA’ DI PONTEDERA-AREZZO; PISTOIESE-RIETI; ROBUR SIENA-PISA (rinviata); Riposa: OLBIA

Classifica VITERBESE CASTRENSE, PISTOIESE 4; OLBIA, AREZZO, RIETI, CARRARESE, CITTA’ DI PONTEDERA 3; ROBUR SIENA, LUCCHESE, ARZACHENA, PISA 0.

Girone D CASERTANA-BISCEGLIE; GUBBIO-SAMBENEDETTESE; JUVE STABIA-PAGANESE; TERAMO-POTENZA; TERNANA-FERMANA (rinviata); Riposa: CAVESE

Classifica PAGANESE 6; JUVE STABIA, CAVESE, FERMANA, CASERTANA 3; BISCEGLIE, POTENZA, TERAMO, TERNANA, SAMBENEDETTESE, GUBBIO 0.

Girone E CATANIA-VIBONESE (rinviata); CATANZARO-MATERA; RENDE-MONOPOLI; TRAPANI-FRANCAVILLA; URBS REGGINA-SICULA LEONZIO; Riposa: SIRACUSA

Classifica MATERA, URBS REGGINA, SICULA LEONZIO 6; MONOPOLI, FRANCAVILLA, CATANIA, CATANZARO 3; VIBONESE, SIRACUSA, TRAPANI, RENDE 0.



CAMPIONATO NAZIONALE UNDER 15 SERIE C

Terza giornata, domenica 23 settembre alle 11:00, clicca per le variazioni

Scontro al vertice del gruppo A con la gara tra Renate e Alessandria. Nel girone B, trasferta in casa del Sudtirol per il Vicenza, con il Piacenza, capolista assieme ai veneti, ospite del San Marino. Pistoiese e Pontedera, al comando del gruppo C, sfidano Rieti e Arezzo, mentre nel girone D, la Paganese deve difendere il primato in casa della Juve Stabia. Gara interna contro il Francavilla per il Trapani, primo nel gruppo E.



Girone A ALBINOLEFFE-GOZZANO; ALBISSOLA-GIANA ERMINIO; MONZA-CUNEO; NOVARA-AURORA PRO PATRIA; RENATE-ALESSANDRIA; VIRTUS ENTELLA-PRO VERCELLI; Riposa: FERALPISALO’

Classifica ALESSANDRIA, RENATE 6; AURORA PRO PATRIA, MONZA, CUNEO, GIANA ERMINIO, VIRTUS ENTELLA 3; NOVARA, PRO VERCELLI, FERALPISALO’, GOZZANO, ALBINOLEFFE, ALBISSOLA 0.

Girone B ALMAJUVENTUS FANO-TRIESTINA; FUSSBALL SUDTIROL-L.R. VICENZA; PIACENZA-PORDENONE; RAVENNA-VIRTUSVECOMP VERONA; RIMINI-IMOLESE; SAN MARINO ACADEMY-PRO PIACENZA; Riposa: VIS PESARO

Classifica PIACENZA, L.R. VICENZA 6; SAN MARINO ACADEMY 4; PORDENONE, PRO PIACENZA, RAVENNA, ALMAJUVENTUS FANO, FUSSBALL SUDTIROL, RIMINI 3; VIS PESARO 1; VIRTUSVECOMP VERONA, IMOLESE, TRIESTINA 0.

Girone C ARZACHENA-VITERBESE CASTRENSE; CARRARESE-LUCCHESE; CITTA’ DI PONTEDERA-AREZZO; PISTOIESE-RIETI; ROBUR SIENA-PISA; Riposa: OLBIA

Classifica PISTOIESE, CITTA’ DI PONTEDERA 6; VITERBESE CASTRENSE, AREZZO, PISA 3; LUCCHESE, CARRARESE, RIETI, ARZACHENA, OLBIA, ROBUR SIENA 0.

Girone D CASERTANA-BISCEGLIE; GUBBIO-SAMBENEDETTESE; JUVE STABIA-PAGANESE; TERAMO-POTENZA; TERNANA-FERMANA; Riposa: CAVESE

Classifica PAGANESE 6; FERMANA 4; CAVESE, CASERTANA 3; JUVE STABIA 1; BISCEGLIE, POTENZA, TERAMO, TERNANA, SAMBENEDETTESE, GUBBIO 0.

Girone E CATANIA-VIBONESE; CATANZARO-MATERA; RENDE-MONOPOLI; TRAPANI-FRANCAVILLA; URBS REGGINA-SICULA LEONZIO; Riposa: SIRACUSA

Classifica TRAPANI 6; URBS REGGINA 4; CATANIA, MONOPOLI, MATERA 3; CATANZARO 2; FRANCAVILLA, VIBONESE, RENDE, SICULA LEONZIO, SIRACUSA 1.