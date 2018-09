Squadra P V N P Diff. Reti Punti Roma CF 1 1 0 0 3 3 Lazio 2 1 0 1 2 3 Roma XIV 1 0 0 1 -5 0

Squadra P V N P Diff. Reti Punti Empoli 1 1 0 0 3 3 Castelvecchio 1 1 0 0 2 3 Arezzo 2 0 0 2 -5 0

Squadra P V N P Diff. Reti Punti Zaccaria 1 1 0 0 1 3 F. Mozzecane 1 1 0 0 0 3 Cittadella 2 0 0 2 -1 0

Squadra P V N P Diff. Reti Punti Inter Milan 1 1 0 0 1 3 Genoa 1 0 1 0 0 1 Milan Ladies 2 0 1 1 -1 1

Dopo i sei gol della Fiorentina segnati contro l’Atalanta Mozzanica nell’anticipo del venerdì anche il Milan allenato da Carolina Morace conquista i primi tre punti della stagione sul campo del Pink Bari con un perentorio 6-0. Ad aprire le marcature ci pensa al 18’ Daniela Sabatino, capitano di questa partita a causa di un leggero infortunio di Raffaella Manieri, poi dilaga Valentina Giacinti che cala il poker e si porta temporaneamente in vetta alla classifica marcatori della Serie A femminile.Vittoria anche per il Tavagnacco, che si impone 1-0 sull’Orobica con il gol di Mascarello in avvio di gara e per il Sassuolo, che vince per 3-2 sulla Roma grazie alle reti di Iannella e Ferrato e all’autogol della Di Criscio. Per le giallorosse a segno vanno Serturini su calcio di rigore e Piemonte a dieci minuti dalla fine.Unico pareggio del sabato quello tra Verona e Florentia. Le toscane, in vantaggio per due reti a zero con Zazzera e Tona, si sono fatte rimontare dalle padrone di casa, che hanno agguantato il pari con Dupuy e Pasini.Nel posticipo della domenica (gara trasmessa in diretta su Sky Sport) le campionesse d’Italia in carica della Juventus hanno aperto con un successo la loro stagione in casa contro il Chievo Verona Valpo. Una risposta sul campo alle dilaganti vittorie di Fiorentina e Milan, non solo conquistando gli stessi punti, ma realizzando anche lo stesso numero di reti delle principali avversarie per il titolo. Tre gol nel primo tempo, realizzati dalle solite Bonansea e Girelli, e dall’ex Chelsea Eniola Aluko, arrivata a Vinovo nella sessione estiva di mercato. Nella ripresa ad arricchire il tabellino marcatori ci pensano Sanderson, Galli e di nuovo Girelli. Le ragazze di Rita Guarino, completamente padrone del campo e del gioco, raggiungono dunque in vetta alla classifica Fiorentina, Milan, Sassuolo e Tavagnacco.Venerdì 21/922’ Guagni (F), 29’ Mauro (F), 57’ Kostova (F), 64’ Bonetti (F), 82’ Anghileri (AM), 87’ Nocchi (F), 89’ Clelland (F).Sabato 22/915' Sabatino (M), 28’ Giacinti (M), 40’ Giacinti (M), 61’ Giacinti (M), 80’ aut. Santoro (B) , 83’ Giacinti.11' Iannella (S), 22' Ferrato (S), 59’ Serturini (R), 74’ aut. Di Criscio (R), 80’ Piemonte (R).4’ Mascarello (T).23' Zazzera (V), 38' Tona (V), 43’ Dupuy (F), 64’ Pasini (F).Domenica 23/94’ Bonansea (J), 33’ Girelli (J), 40’ Aluko (J), 50’ Sanderson (J), 56’ Galli (J), 68’ Girelli (J).Nei gironi eliminatori di Coppa Italia femminile netta vittoria per 5-0 della Lazio sulle ragazze del Roma XIV. Colpo in trasferta per il Castelvecchio sul campo dell'Arezzo, trascinato dalla doppietta di Petralia, e successo di misura della Fortitudo Mozzecane sul Cittadella per 2-1. Pareggio invece per 1-1 tra Genoa e Milan Ladies.35’ Castiello (L), 45’ Coletta (L), 49’ Castiello (L), 51’ Castiello (L), 58' Picchi (L).7’ Moscia (A), 42’ Casadio (C), 56' Petralia (C), 57' Carta (C), 59' Petralia (C), 70' Pastore (C).41’Peretti (F), 44' Pinna (F), 73' Yeboaa (C).13’ aut. Pittavino (M); 63' Cama (G).