AMICHEVOLE ITALIA-BELGIO

AMICHEVOLE ITALIA-TUNISIA

A partire dalle ore 12 di venerdì 28 settembre inizierà la vendita dei biglietti per le due amichevoli dell’Under 21, la prima in programma contro il Belgio giovedì 11 ottobre (ore 18.30) allo stadio “Friuli” di Udine e la seconda contro la Tunisia lunedì 15 ottobre (ore 18.30) allo stadio ‘Romeo Menti’ di Vicenza.I tagliandi potranno essere acquistati presso i punti vendita TicketOne ( clicca qui ) e sui siti www.vivoazzurro.it I prezzi dei biglietti, ai quali vanno aggiunti i diritti di prevendita, sono i seguentiTagliandi a prezzo ridotto per gli Under 6 (acquistabili solo presso i punti vendita rete nazionale a fronte dell'acquisto di un biglietto intero da parte dell’accompagnatore).Le persone con disabilità potranno fare richiesta di accredito - fino ad esaurimento dei posti disponibili - nel periodo compreso tra mercoledì 26 settembre e venerdì 5 ottobre inviando il documento d’identità dell’accompagnatore e il certificato di invalidità all’indirizzo faisport.udine@gmail.com Gli accrediti potranno essere ritirati dalle ore 16.30 di giovedì 11 ottobre presso la biglietteria Via dello Sport - lato tribuna centrale/curva nord e l’accesso allo stadio avverrà secondo le seguenti modalità: per biglietti di “Tribunetta disabili” l’accesso avverrà da via dello Sport/ingresso tribuna laterale centrale sud, mentre per biglietti nel settore disabili “Distinti” l’ingresso sarà quello adiacente al Palasport Carnera/lato tribuna distinti, come di consueto su presentazione del documento d’identità.I titolari delle tessere federali e delle tessere CONI valide per il 2018 con diritto al posto in Tribuna D’Onore potranno accedere alla stessa a presentazione della tessera federale – fino ad esaurimento dei posti disponibili - o in Tribuna ritirando il tagliando d’ingresso presso il botteghino accrediti in Via dello Sport - lato tribuna centrale/curva nord dalle ore 10:00 alle ore 13:00 e dalle ore 15 alle ore 18 di mercoledì 10 ottobre.I titolari delle tessere federali e delle tessere CONI valide per il 2018 non aventi diritto al posto in Tribuna D’Onore, avranno accesso al settore Distinti a presentazione della tessera federale – fino ad esaurimento dei posti disponibili - ritirando il tagliando d’ingresso presso il botteghino accrediti in Via dello Sport - lato tribuna centrale/curva nord dalle ore 10:00 alle ore 13:00 e dalle ore 15 alle ore 18 di mercoledì 10 ottobre.Dalle ore 12 di venerdì 28 settembre inizierà la vendita dei biglietti per l’amichevole tra la Nazionale Under 21 e la Tunisia in programma il prossimo 15 ottobre (ore 18.30) allo stadio ‘Romeo Menti’ di Vicenza. I tagliandi potranno essere acquistati presso i punti vendita TicketOne ( clicca qui ) e sui siti www.vivoazzurro.it I prezzi dei biglietti, ai quali vanno aggiunti i diritti di prevendita, sono i seguentiTagliandi a prezzo ridotto per gli Under 6 (acquistabili solo presso i punti vendita rete nazionale a fronte dell’acquisto di un biglietto intero da parte dell’accompagnatore).Le persone con disabilità potranno fare richiesta di accredito - fino ad esaurimento dei posti disponibili - nel periodo compreso tra mercoledì 26 settembre e mercoledì 10 ottobre inviando il documento d’identità dell’accompagnatore e il certificato di invalidità all’indirizzo. Gli accrediti potranno essere ritirati dalle ore 16.30 di lunedì 15 ottobre presso il box accrediti predisposto attiguo alla biglietteria centrale e l’accesso allo stadio avverrà presso l’ingresso Curva Azzurra su presentazione del documento d’identità.I titolari delle tessere federali e delle tessere CONI valide per il 2018 con diritto al posto in Tribuna D’Onore potranno accedere alla stessa a presentazione della tessera federale – fino ad esaurimento dei posti disponibili – o in Tribuna Centrale ritirando il tagliando d’ingresso presso il botteghino accrediti dello stadio ‘Romeo Menti dalle ore 15.00 alle ore 18.30 di domenica 14 ottobre.I titolari delle tessere federali e delle tessere CONI valide per il 2018 non aventi diritto al posto in Tribuna D’Onore, avranno accesso al settore Distinti a presentazione della tessera federale – fino ad esaurimento dei posti disponibili – ritirando il tagliando d’ingresso presso il botteghino accrediti dello stadio ‘Romeo Menti” dalle ore 15.00 alle ore 18.30 di domenica 14 ottobre.