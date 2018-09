Terminata la prima giornata di gare della fase finale dei Campionati Studenteschi in corso a Senigalla. In campo, come da programma, le 39 rappresentative maschili e femminili, vincitrici delle rispettive fasi regionali e provenienti dagli istituti di tutta Italia. Oggi il secondo turno della fase eliminatoria, sabato le finali che assegneranno il titolo della manifestazione organizzata dal MIUR, dal CONI e dal Settore Giovanile e Scolastico della FIGC.

CATEGORIA ALLIEVI

SQUADRA 1 SQUADRA 2 risultato UMBRIA - TOSCANA 0 1 VALLE D'AOSTA - MOLISE 1 1 UMBRIA - VALLE D'AOSTA 3 1 TOSCANA - MOLISE 2 1

SQUADRA 1 SQUADRA 2 risultato LIGURIA - PIEMONTE 1 2 TRENTINO A.A. - EMILIA ROMAGNA 1 0 LIGURIA - TRENTINO A.A. 0 1 PIEMONTE - EMILIA ROMAGNA 2 0