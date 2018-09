Terminata la prima fase delle finali nazionali dei Campionati Studenteschi in corso a Senigallia. Oggi le formazioni maschili e femminili, rappresentati dei rispettivi istituti scolastici, provenienti da tutto il territorio, scenderanno in campo per i quarti di finale. Domani in programma le finali che decreteranno la graduatoria finale.

RISULTATI GARE giovedì 27 settembre 2018

(Fase Eliminatoria)

CATEGORIA ALLIEVI

CLASSIFICA SQUADRE AMMESSE AGLI OTTAVI DI FINALE

CATEGORIA ALLIEVI

CATEGORIA ALLIEVE

CALENDARIO GARE venerdì 28 settembre 2018 mattina (Quarti di finale)

CATEGORIA ALLIEVI

Di seguito i risultati e le classifiche della manifestazione:MOLISE - UMBRIATOSCANA - VALLE D'AOSTAEMILIA ROMAGNA - LIGURIAPIEMONTE - TRENTINO A.A.MARCHE - SARDEGNASICILIA - CALABRIAPUGLIA - ABRUZZOLOMBARDIA - CAMPANIACAMPANIA - PUGLIALOMBARDIA - ABRUZZO*Vincente girone a 3 (classifica redatta con media comparata)9:00 1 VENETO - ABRUZZO10:00 1 SICILIA - SARDEGNA11:00 1 PIEMONTE - BASILICATA12:00 1 TOSCANA – UMBRIA9:00 2 LIGURIA - VALLE D'AOSTA10:00 2 LOMBARDIA - PIEMONTE11:00 2 VENETO - FRIULI V. G.12:00 2 SARDEGNA - SICILIA