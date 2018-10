Il Napoli si aggiudica lo scontro diretto con la Roma e si conferma prima forza del gruppo C. Nel girone A, prosegue il testa a testa tra Genoa e Juventus, con i liguri che si impongono sullo Spezia, mentre i bianconeri superano il Torino nel derby della Mole. L’altra stracittadina di giornata va all’Inter, che batte il Milan e, assieme all’Atalanta, che travolge il Bologna, va in vetta al gruppo B.CARPI-LIVORNO 2-1; CREMONESE-SAMPDORIA 0-3; GENOA-SPEZIA 1-0; LAZIO-PARMA 2-1; SASSUOLO-FIORENTINA 0-1; TORINO-JUVENTUS 1-2; Riposa: EMPOLIGENOA, JUVENTUS 10; FIORENTINA 9; EMPOLI 7; SAMPDORIA, LAZIO, CARPI 6; TORINO 4; SASSUOLO, SPEZIA, LIVORNO, CREMONESE 3; PARMA 0.BOLOGNA-ATALANTA 1-6; BRESCIA-S.P.A.L. 2-1; CALCIO PADOVA-CAGLIARI 1-3; CHIEVO VERONA-UDINESE 2-2; INTERNAZIONALE-MILAN 3-1; VENEZIA-CITTADELLA 2-0; Riposa: HELLAS VERONAATALANTA, INTERNAZIONALE 9; CAGLIARI 7; S.P.A.L., BRESCIA 6; CITTADELLA 5; MILAN 4; HELLAS VERONA, CHIEVO VERONA, VENEZIA, BOLOGNA 3; UDINESE 2; CALCIO PADOVA 1.BENEVENTO-CITTA’ DI PALERMO 5-0; CROTONE-PERUGIA 1-0; FOGGIA-DELFINO PESCARA 1-6; FROSINONE-COSENZA 5-2; NAPOLI-ROMA 3-2; SALERNITANA-ASCOLI 2-0; Riposa: LECCENAPOLI 12; ROMA 9; DELFINO PESCARA 7; SALERNITANA, CROTONE 6; FROSINONE 5; BENEVENTO, ASCOLI, CITTA’ DI PALERMO 4; COSENZA, LECCE 3; PERUGIA, FOGGIA 2.Altra goleada del Benevento, che travolge 6-0 il Pescara e resta l’unica formazione a punteggio pieno di tutto il torneo. Dietro ai campani, al secondo posto del gruppo C, la Roma, che supera largamente il Cosenza. Nel girone A, successo della Lazio sulla Fiorentina e primo posto in classifica per i biancocelesti. Prosegue la striscia positiva del Chievo Verona, che vince a Udine e rimane al comando del gruppo B con 1 punto di vantaggio sull’Inter.EMPOLI-LIVORNO 3-1; FIORENTINA-LAZIO 1-2; JUVENTUS-TORINO 2-2; PARMA-GENOA 4-2; SAMPDORIA-SASSUOLO 3-0; SPEZIA-CREMONESE 2-0; Riposa: CARPILAZIO 9; EMPOLI, CREMONESE, SASSUOLO 7; GENOA, SAMPDORIA 6; JUVENTUS 5; FIORENTINA, SPEZIA, PARMA, CARPI 4; TORINO 3; LIVORNO 0.BRESCIA-BOLOGNA 1-3; CITTADELLA-VENEZIA 3-0; INTERNAZIONALE-CALCIO PADOVA 1-0; MILAN-CAGLIARI 0-0; S.P.A.L.-ATALANTA; UDINESE-CHIEVO VERONA 0-1; Riposa: HELLAS VERONACHIEVO VERONA 10; INTERNAZIONALE 9; MILAN 7; BOLOGNA 6; ATALANTA, CALCIO PADOVA, HELLAS VERONA, UDINESE 4; S.P.A.L., CITTADELLA, VENEZIA 3; CAGLIARI, BRESCIA 2.ASCOLI-CROTONE 1-0; CITTA’ DI PALERMO-FOGGIA 5-0; DELFINO PESCARA-BENEVENTO 0-6; LECCE-SALERNITANA 1-1; PERUGIA-NAPOLI 0-1; ROMA-COSENZA 6-1; Riposa: FROSINONEBENEVENTO 12; ROMA 9; FROSINONE, ASCOLI 7; CITTA’ DI PALERMO, NAPOLI, CROTONE 6; FOGGIA 5; SALERNITANA, COSENZA, LECCE, DELFINO PESCARA 2; PERUGIA 0.La Juventus conquista la quarta vittoria consecutiva contro il Torino e vola sola in vetta al girone A. Rallentano Fiorentina e Parma, travolte in casa da Lazio e Genoa. Nel gruppo B, pareggio indolore per il Brescia con il Bologna, che resta al comando grazie ai passi falsi del Milan contro il Cagliari e dell’Atalanta sul campo della SPAL. La Salernitana sale alla guida del girone C: i campani superano 2-0 il Lecce e approfittano del pareggio tra Perugia e Napoli per guadagnare il primo posto.EMPOLI-LIVORNO 5-0; FIORENTINA-LAZIO 1-5; JUVENTUS-TORINO 2-0; PARMA-GENOA 1-4; SAMPDORIA-SASSUOLO 0-6; SPEZIA-CREMONESE 1-0; Riposa: CARPIJUVENTUS 12; FIORENTINA, PARMA 9; GENOA, LAZIO, SPEZIA 7; SASSUOLO 6; EMPOLI 4; LIVORNO, SAMPDORIA 2; TORINO, CARPI 1; CREMONESE 0.BRESCIA-BOLOGNA 0-0; CITTADELLA-VENEZIA 1-1; INTERNAZIONALE-CALCIO PADOVA 2-3; MILAN-CAGLIARI 0-1; S.P.A.L.-ATALANTA 2-0; UDINESE-CHIEVO VERONA 2-4; Riposa: HELLAS VERONABRESCIA 8; MILAN 7; ATALANTA, CITTADELLA, S.P.A.L., HELLAS VERONA 6; BOLOGNA, CALCIO PADOVA 5; CHIEVO VERONA 4; INTERNAZIONALE, CAGLIARI, UDINESE 3; VENEZIA 1.ASCOLI-CROTONE 1-1; CITTA’ DI PALERMO-FOGGIA 4-1; DELFINO PESCARA-BENEVENTO 2-0; LECCE-SALERNITANA 0-2; PERUGIA-NAPOLI 1-1; ROMA-COSENZA 4-0; Riposa: FROSINONESALERNITANA 9; NAPOLI 8; FROSINONE, ROMA 7; CITTA’ DI PALERMO, PERUGIA, DELFINO PESCARA 6; ASCOLI, LECCE 5; BENEVENTO, CROTONE 2; COSENZA 1; FOGGIA 0.Non rallenta il Renate, che supera il Gozzano e, approfittando del turno di riposo dell’Albinoleffe vola in testa al girone A. Il Rimini vince a Trieste e raggiunge il Sudtirol, frenato dall’Imolese, in vetta al gruppo B.ALESSANDRIA-ALBISSOLA 3-2; AURORA PRO PATRIA-MONZA 0-1; CUNEO-VIRTUS ENTELLA (rinviata); GIANA ERMINIO-NOVARA 1-2; GOZZANO-RENATE 0-2; PRO VERCELLI-FERALPISALO’ 2-1; Riposa: ALBINOLEFFERENATE 10; ALBINOLEFFE 7; CUNEO, FERALPISALO’, ALESSANDRIA 6; NOVARA, PRO VERCELLI, MONZA, AURORA PRO PATRIA 3; GIANA ERMINIO 2; GOZZANO, ALBISSOLA 1; VIRTUS ENTELLA 0.IMOLESE-FUSSBALL SUDTIROL 0-0; L.R. VICENZA-SAN MARINO ACADEMY 1-0; PORDENONE-ALMAJUVENTUS FANO 1-2; PRO PIACENZA-RAVENNA 0-2; TRIESTINA-RIMINI 0-3; VIRTUSVECOMP VERONA-VIS PESARO 0-0; Riposa: PIACENZARIMINI, FUSSBALL SUDTIROL 10; PIACENZA, ALMAJUVENTUS FANO 9; SAN MARINO ACADEMY 5; VIS PESARO, IMOLESE, RAVENNA, L.R. VICENZA 4; PORDENONE, VIRTUSVECOMP VERONA 3; PRO PIACENZA 1; TRIESTINA 0.Quarta vittoria consecutiva del Renate, che supera il Gozzano, restando al primo posto del girone A. Risorge l’Alessandria, che travolge l’Albissola e rimane in scia dei primi. Affollata la vetta del gruppo B, con Vicenza, Almajuventus, Ravenna e Sudtirol, a pari merito a 9 punti, grazie ai successi su San Marino, Pordenone, Pro Piacenza e Imolese.ALESSANDRIA-ALBISSOLA 5-0; AURORA PRO PATRIA-MONZA 0-1; CUNEO-VIRTUS ENTELLA (rinviata); GIANA ERMINIO-NOVARA 1-1; GOZZANO-RENATE 1-3; PRO VERCELLI-FERALPISALO’ 1-2; Riposa: ALBINOLEFFERENATE 12; ALESSANDRIA 9; GIANA ERMINIO 7; CUNEO, MONZA 6; AURORA PRO PATRIA, VIRTUS ENTELLA, FERALPISALO’, ALBINOLEFFE 3; NOVARA 1; PRO VERCELLI, GOZZANO, ALBISSOLA 0.IMOLESE-FUSSBALL SUDTIROL 0-1; L.R. VICENZA-SAN MARINO ACADEMY 6-0; PORDENONE-ALMAJUVENTUS FANO 1-3; PRO PIACENZA-RAVENNA 0-3; TRIESTINA-RIMINI 1-1; VIRTUSVECOMP VERONA-VIS PESARO 1-0; Riposa: PIACENZAL.R. VICENZA, ALMAJUVENTUS FANO, RAVENNA, FUSSBALL SUDTIROL 9; SAN MARINO ACADEMY 7; PIACENZA, PORDENONE 6; RIMINI 4; PRO PIACENZA, IMOLESE, VIRTUSVECOMP VERONA 3; VIS PESARO, TRIESTINA 1.