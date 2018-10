Lanciata la seconda edizione del Campionato Under 15 Femminile, la manifestazione a carattere nazionale organizzata dal Settore Giovanile e Scolastico e rivolta alle giovani calciatrici nate dal 1 gennaio 2004 al 31 dicembre 2005. Il Campionato si disputerà nella formula 9vs9, è aperto a tutte le società del territorio e prevede, come da format già testato la scorsa stagione, fasi locali, regionali e interregionali e una fase finale nazionale.Le società devono formalizzare l’iscrizione alla F.I.G.C. Settore Giovanile e Scolastico collegandosi all’indirizzo:cliccando sulla voce del menù “Iscrizione” e compilando il relativo form.Il termine per la scadenza delle iscrizioni è fissato al 20 ottobre 2018.Di seguito i gironi stilati su base territoriale:VENETO – FRIULI – (Si qualificano alla fase successiva 2 squadre)