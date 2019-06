La Federazione

Universiadi

E’ stata l'atleta Camille Chenaux a consegnare al Santo Padre la fiaccola dei giochi in programma a Napoli dal 3 al 14 luglio

mercoledì 12 giugno 2019

La torcia delle Universiadi 2019 fa tappa in Vaticano e riceve la benedizione di Papa Francesco. Al termine dell'udienza pubblica di oggi, è stata l'atleta Camille Chenaux a consegnare al Santo Padre la fiaccola dei giochi in programma a Napoli e nella Campania: “Tra tutte le tappe della torcia, quella di oggi è stata quella più carica e densa di significati”, ha dichiarato il Governatore della Regione Campania, Vincenzo De Luca. Con lui, l'intera delegazione capitanata dal commissario per le Universiadi Gianluca Basile e dal numero uno della Fisu, Oleg Matytsin.

“È stata una grande emozione - ha ammesso Basile – stiamo portando la fiaccola nei principali luoghi significativi dell'Universiade per far conoscere questo evento nazionale ed internazionale che partirà a Napoli il 3 luglio, con l'arrivo della torcia allo stadio San Paolo. Stiamo correndo, gli impianti sono finiti, adesso siamo sulle attrezzature e gli arredi, gli accomodamenti sono stati sistemati. È una grande corsa, arriveremo all'ultimo secondo, ma siamo sicuri di fare bella figura”.

Successivamente la fiaccola ha fatto tappa al CONI, il cui presidente Giovanni Malagò, ha sottolineato: “Conosco le Universiadi fin dall'inizio e sono contento per l'eccellente guida affidata al commissario Basile. Nel complesso uno staff che ci farà fare bella figura, lo sport italiano è al centro di questa importante vetrina”.

Il numero uno della Fisu, Oleg Matytsin, ha aggiunto: “Stare qui al Coni dimostra ancora una volta una grande unità di intenti. Le persone che verranno a Napoli scopriranno la grande ospitalità e il grande spirito italiano all'olimpismo. Sono convinto che sarà unenorme successo e la possibilità di mandare un messaggio al mondo, quello di unità e fratellanza”.

Dopo aver toccato Torino (città della prima Universiade), Milano, Losanna e Assisi, dopo la tappa odierna di Roma e di Città del Vaticano, la torcia delle Universiadi farà tappa a Matera (18 giugno), Avellino (22 giugno), Benevento (24 giugno), Caserta (26 giugno), Salerno (29 giugno), Napoli (2 luglio e 3 luglio con cerimonia al San Paolo).

A scortare oggi la fiaccola, per 1,4 km da Piazza San Pietro, passando per Castel Sant'Angelo, poi alla sede del Csi e successivamente al CONI, sono stati 14 tedofori tra cui il bicampione olimpico Davide Tizzano membro del Comitato organizzatore e Massimiliano Rosolino, oro a Sydney 2000 e ambassador di Napoli 2019.