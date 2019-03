Serie B Femminile

L’Inter fa sedici su sedici, la Roma CF si aggiudica la sfida con la Lazio, successi esterni di Empoli e Fortitudo; 1-1 tra Milan e Ravenna e vittoria del Lady Granata contro l’ultima in classifica Roma XIV.

domenica 17 marzo 2019

Ennesima vittoria per l’Inter di De La Fuente, che sul campo del Castelvecchio va in svantaggio con l’autogol di Merlo alla mezz’ora, ma prima pareggia con Costi e poi conquista la vittoria grazie alla rete di Regazzoli al 77’. Le nerazzurre conducono il campionato sempre più in solitaria a 48 punti e registrando numeri da record: sedici vittorie su sedici, 56 gol segnati e soltanto 6 subiti. Successo anche per l’Empoli, secondo a 34, sul campo del Genoa Women: in gol due volte Mastalli e Papaleo. Trasferta vincente anche per la Fortitudo Mozzecane, terza in classifica, che si rialza dopo la sconfitta contro il Milan Ladies nell’anticipo della diciassettesima giornata di campionato, disputato la scorsa settimana. Oggi, per le venete, vittoria sul campo dell’Arezzo grazie all’autorete della toscana Teci per il vantaggio iniziale, e ai centri di Martani, Gelmetti e Carrato che siglano il 4-0 finale. La Roma CF si aggiudica il derby capitolino contro la Lazio Women grazie a Landa nel primo tempo e Kovacevic nel secondo; mentre l’unico pareggio di giornata è quello tra Milan Ladies e Ravenna Women: avanti le rossonere padrone di casa con Brambilla, alle quali risponde Cimatti nella ripresa. Sconfitta invece per Roma XIV in casa del Lady Granata Cittadella. La formazione capitolina incassa i due gol di Yeboaa e Sossella e resta ultima in classifica a zero punti.

Risultati 16a giornata di Serie B 2018-19

Castelvecchio – FC Inter Women 1-2

28’ aut Merlo (C), 41’ Costi (I), 77’ Regazzoli (I)

Arezzo – Fortitudo Mozzecane 0-4

1’ aut. Teci (F), 20’ Martani (F), 37’ Gelmetti (F), 42’ Carraro (F)

Genoa Women – Empoli Ladies 0-3

32’ Mastalli (E), 45’ Papaleo (E), 52’ Mastalli (E)

Lady Granata Cittadella – Roma XIV 2-0

48’ Yeboaa (C), 50’ Sossella (C)

Milan Ladies – Ravenna Women 1-1

23’ Brambilla (M), 65’ Cimatti (R)

Roma CF – Lazio Women 2-0

42’ Landa (R), 87’ Kovacevic (R)

Programma della 17a giornata di Serie B 2018-19

Domenica 24 marzo

Ore 15.00

Fortitudo Mozzecane – Milan Ladies

Empoli Ladies – Castelvecchio

Fc Inter Women – Arezzo

Lady Granata Cittadella – Genoa Women

Ravenna Women – Roma CF

Roma XIV – Lazio Women