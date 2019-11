Serie B Femminile

La 6ª giornata scatta domenica alle 14.30. Obiettivo fuga per le azzurre, attese dal match contro la 2ª in classifica. La Roma con il Cesena cerca la prima vittoria in campionato

venerdì 22 novembre 2019

Dopo tre vittorie di fila, che diventano quattro se si considera anche il 4-1 rifilato alla Lazio in Coppa Italia, il Napoli cerca il successo che gli permetterebbe di dare un primo strappo alla classifica. Contro la Riozzese, al momento staccata di 2 punti, le azzurre di mister Marino puntano sulla giovane punta greca Despoina Chatzinikolaou, che dopo un paio di mesi di ambientamento ha cominciato a segnare con regolarità, mentre le padrone di casa faranno affidamento sulla solita Alessia Rognoni, attaccante ex Inter già a quota 5 reti in campionato.

Sarà una giornata importante anche per la Permac Vittorio Veneto, che dopo un brillante avvio ha iniziato a mostrare qualche crepa, soprattutto in fase difensiva. La formazione veneta ospiterà il Ravenna, reduce dai primi 3 punti conquistati in questa stagione. Obiettivo prima vittoria in campionato anche per la Roma Calcio Femminile, con le giallorosse che dopo essersi tolte la soddisfazione di battere la Lazio nel derby di Coppa Italia, cercano il successo - e sorpasso - sul Cesena. Doppia trasferta per Lazio e San Marino Academy, appaiate a 8 punti, che affronteranno rispettivamente la Novese e il Perugia. Il programma del fine settimana sarà completato da Fortitudo Mozzecane-Lady Granata Cittadella.

Per le designazioni arbitrali clicca qui

ll programma della 6ª giornata

Domenica 24 novembre 2019 - ore 14.30

Fortitudo Mozzecane-Lady Granata Cittadella

Campo Principale S. Antonio di Grantorto – Grantorto (PD)

Permac Vittorio Veneto-Ravenna Women

Comunale P. Barison – Vittorio Veneto (TV)

Riozzese-Napoli Femminile

Centro Sportivo Comunale – Località Cerro al Lambro (MI)

Perugia-San Marino Academy

Antistadio Renato Curi – Perugia

Novese-Lazio Women

Campo Comunale G. Girardengo Novi Ligure (AL)

Roma Calcio Femminile-Cesena Castelvecchio

Centro Sportivo Certosa - Roma