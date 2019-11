Formazione ed Eventi

Attualità

Ieri sera la cena di raccolta fondi per i calciatori in difficoltà economiche nel post carriera. Al ‘Renzo Barbera’ in mostra le maglie azzurre indossate dai calciatori del Palermo

lunedì 18 novembre 2019

Mentre Palermo si prepara a riabbracciare la Nazionale per la 15ª volta, proseguono le iniziative in città a poche ore dalla sfida con l’Armenia in programma alle 20.45 allo stadio ‘Renzo Barbera’. Ieri sera, nella splendida cornice del Loggiato di San Bartolomeo, nell’ambito delle attività di responsabilità sociale la FIGC ha organizzato un Charity Dinner a favore di Special Team Onlus, la fondazione presieduta da Paolo Maldini e Beppe Dossena. La raccolta fondi contribuirà alla realizzazione di un centro di accoglienza destinato ai calciatori in condizioni di difficoltà economiche al termine della carriera. Sul palco sono saliti a salutare i circa 150 ospiti della serata il presidente della FIGC Gabriele Gravina, i vice presidenti federali Cosimo Sibilia e Gaetano Micciché, il sindaco di Palermo Leoluca Orlando e Beppe Dossena, che a nome di Special Team Onlus ha ringraziato tutti i presenti.

Questa mattina, presso la sede dell’Ordine dei Giornalisti Sicilia, spazio al seminario per la formazione professionale continua dei giornalisti organizzato dalla FIGC insieme all’Ordine dei Giornalisti e all’USSI. L’incontro, durante il quale sono state affrontate le principali tematiche legate alle attività di comunicazione della Nazionale e l’impatto sui media dei principali progetti sportivi e sociali della FIGC, con alcuni dettagli sull’organizzazione di EURO 2020, ha visto la presenza del capo delegazione della Nazionale Gianluca Vialli e del campione del Mondo di Spagna ’82 Paolo Rossi. Sono intervenuti Paolo Corbi (responsabile comunicazione FIGC), Roberto Gueli (vice direttore TGR Rai e presidente USSI Sicilia), Giulio Francese (presidente Odg Sicilia), Dario Mirri (presidente Palermo) ed Enrico Varriale (vice direttore Rai Sport). A moderare il giornalista Nino Randazzo.

Le iniziative proseguiranno nel pomeriggio. Il presidente federale Gabriele Gravina prenderà parte presso la Sala delle Carrozze di Villa Niscemi alla conferenza stampa di ‘Rete!’, il progetto promosso dal Settore Giovanile e Scolastico della FIGC per favorire l’inclusione sociale dei minori extracomunitari accolti nei Progetti SPRAR (Sistema di Protezione per Richiedenti Asilo e Rifugiati). Nel corso della presentazione, a cui interverranno anche il sindaco di Palermo Leoluca Orlando e il presidente del Settore Giovanile e Scolastico Vito Tisci, sarò proiettato il docufilm sull’edizione 2019 di ‘Rete!’, sviluppata a livello territoriale in 49 centri Sprar/Siproimi con oltre 500 partecipanti.

E una delle squadre che partecipano al progetto ‘Rete!’, quella dello SPRAR di Milazzo, affronterà la squadra dei tifosi della Nazionale in un succoso antipasto del match di questa sera tra l’Italia di Roberto Mancini e l’Armenia. Ci si sposterà poi al ‘Renzo Barbera’, dove alle 18.45 nell’area ospitalità di Casa Azzurri, insieme alla Coppa del Mondo del 2006 e alla Coppa del Campionato Europeo del 1968, saranno esposti i cimeli del Museo del Calcio di Coverciano riguardanti i calciatori di Palermo e del Palermo che hanno indossato la maglia della Nazionale. Ad illustrare il percorso espositivo, che fa seguito a quello organizzato allo stadio Olimpico di Roma lo scorso ottobre in occasione della partita con la Grecia, sarà il vice presidente della Fondazione Museo del Calcio Matteo Marani: tra le maglia esposte quelle indossate nel 2006 in Germania dai campioni del Mondo Luca Toni, Andrea Barzagli, Cristian Zaccardo, Fabio Grosso, Simone Barone e Marco Amelia e quelle di Aredio Gimona (1952) e del capocannoniere di Italia ’90 Totò Schillaci.