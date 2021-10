Calia Italia arreda l’Italia alla fase finale della Nations League

Casa Azzurri

Calia Italia e Casa Azzurri rinnovano il loro felice connubio nato in occasione di EURO 2020 per la fase finale della Nations League di Milano e Torino

lunedì 4 ottobre 2021

In occasione della fase finale della Nations League che si svolgerà dal 6 al 10 ottobre a Milano e Torino, Calia Italia rinnova la sua partnership con Casa Azzurri: la casa della Nazionale italiana di calcio, che sarà protagonista della manifestazione insieme a Spagna, Belgio e Francia.

Nata come punto di riferimento per la stampa e gli sponsor a seguito della Nazionale italiana di calcio, Casa Azzurri è diventata un brand internazionale del Made in Italy con i suoi colori, il design, la cultura, l’arte, l’enogastronomia, la musica e naturalmente lo sport.

Dopo la felice esperienza di EURO 2020, dove Calia Italia è stata presente all’interno dei 5000 mq di Casa Azzurri a PratiBus, per la fase finale della Nations League, Calia Italia sarà presente presso il sito di Casa Azzurri appositamente creato per l’occasione presso lo 'Spirit de Milan' in Via Bovisasca 57/59 a Milano. A Casa Azzurri Italia a Milano saranno presenti 1 Divano Dragees e 4 Poltrone Madame G.

Quest’attività fortemente voluta dal brand di Matera rafforza ulteriormente il legame con lo sport che da sempre accompagna le idee di Calia Italia da main sponsor della PVF Pallavolo Femminile Matera vincitrice, nella stagione 1991/92, del primo scudetto e della seconda Coppa CEV, all’hospitality del Foro Italico durante l’edizione 2017 degli Internazionali di tennis fino alla felice esperienza di Casa Azzurri Roma in occasione di EURO 2020, conclusasi felicemente con la vittoria della Nazionale Italiana lo scorso 11 luglio a Wembley.

CALIA ITALIA

Calia Italia, fondata a Matera nel 1965, è l’azienda più antica del Distretto del Mobile Imbottito della Basilicata. Progetta, realizza ed esporta in tutto il mondo divani e poltrone in pelle e tessuto rinomati per l’artigianalità, la cura dei dettagli, l’attenzione per il design e l’inconfondibile comfort. Con la direzione artistica di Saverio Calia e la strategia commerciale di Giuseppe Calia, il brand Calia Italia è oggi in grado di proporre oltre 50 nuovi modelli l’anno, con un’ampia varietà di rivestimenti in pelle e tessuto: una gamma di circa 40 diversi articoli con oltre 400 varianti colore. Calia Italia distribuisce la propria offerta ad un mercato internazionale in continua espansione, che dall’Europa si apre al Medio Oriente e tocca l’Estremo Oriente con Cina, Korea e Giappone in testa, forte di una produzione tutta italiana, localizzata nella Murgia materana, cuore del Distretto dell’imbottito, e di un sistema logistico all’avanguardia. I divani Calia Italia si caratterizzano per l’attenta e minuziosa cura artigianale che fa sì che si possano considerare dei pezzi unici perché interamente fatti dalle mani dell’uomo, e quindi mai perfettamente identici. Progetti che nascono nel cuore dell’azienda, forti di quell’esperienza e sensibilità alimentati da oltre 50 anni di produzione, in continua crescita e sperimentazione perché il bello sia sempre e soprattutto comodo.