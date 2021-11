Lino Sonego al fianco della FIGC e della Nazionale Italiana

Partner

L’azienda veneta ha firmato gli spogliatoi del Centro Tecnico Federale di Coverciano in cui si allenano le nazionali azzurre

lunedì 8 novembre 2021

2021 l’anno dell’Italia.

Dopo anni difficili, anni complicati, l’Italia ha raggiunto obiettivi importanti a livello internazionale. La Nazionale di calcio è una di queste eccellenze. Una vera e propria espressione della forza di gruppo, dello spirito di squadra, dell’estro del Ct Mancini, di tutto lo staff che lo supporta e dei nostri calciatori. Dal ritiro in Sardegna alla vittoria finale, abbiamo seguito e accompagnato con adrenalina l’Italia Campione d’Europa.





Noi stessi viviamo di adrenalina.

La nostra storia parte da lontano, parte dal 1952, grazie prima ad Andrea Sonego e poi a Lino Sonego. Già, un nome ed un cognome, conosciuto ormai in oltre 80 paesi del mondo con installazioni nei migliori cinema, nei migliori teatri e non ultimo nei migliori impianti sportivi. Lino Sonego è ormai firma di qualità e di design totalmente italiano.

L’orgoglio di vincere scommesse impossibili, grazie allo spirito di gruppo dei nostri collaboratori, sono diventate vittorie che ci hanno portato ad essere uno dei principali player nel ranking mondiale.

Per la nostra Nazionale abbiamo realizzato progetti dedicati, su misura, sartoriali, di qualità, di forma ed ergonomia unici. Gli spogliatoi per la squadra e per lo staff tecnico, nel Centro Tecnico Federale di Coverciano dove si allenano le Nazionali, sono firmati Lino Sonego.

L’orgoglio del Made in Italy, veneto, italiano al 100%, per il centro più importante al mondo di formazione calcistica.

Lino Sonego per FIGC e per la Nazionale Italiana.