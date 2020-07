Campionati Giovanili

Record di presenze in rossoblu con 444 gare disputate

martedì 7 luglio 2020

Gennaro Ruotolo è stato un vero e proprio simbolo della storia del Genoa. La sua carriera si è sviluppata in tre regioni: cresciuto in Campania, si trasferisce in Toscana all’Arezzo a 19 anni prima dell’esplosione definitiva in Liguria. In 14 stagioni con i rossoblu realizza il record di presenze del club, con 444 partite giocate tra Serie A e Serie B condite da 35 gol. Con il Grifone è stato protagonista di match memorabili, come la vittoria a Wembley nel Torneo Anglo-Italiano o il successo di Anfield nella Coppa Uefa 1991/92. Grazie al sodalizio con il presidente Aldo Spinelli, si trasferisce a Livorno prima di chiudere la sua esperienza calcistica tra Sorrento e Massa Lubrense. La sua carriera d’allenatore comincia proprio con gli amaranto e dopo 3 anni si sviluppa in Serie C. Dall’estate 2019 guida l’Under 18 del Genoa.

