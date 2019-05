Futsal

Le fasi finali si disputeranno dal 31 maggio al 3 giugno a Cesena e Forlì

martedì 28 maggio 2019

Si sono svolti oggi a Roma, presso la sede della FIGC, i sorteggi delle Finali Nazionali di Calcio a 5 per le categorie Allievi e Giovanissimi.

Sedici in totale, otto per fascia d'età, le squadre che dal 31 maggio al 3 giugno, nelle strutture messe a disposizione dall'Amministrazione di Cesena e Forlì, si contenderanno il titolo nazionale 2018/2019.



Al via per la categoria Allievi, VIRTUS ANIENE 3Z 1983, AQUILE MOLFETTA , ORIONE AVEZZANO, X MARTIRI, CA DE RISSI SAN GOTTARDO, MARITIME FUTSAL AUGUSTA , FENICE VENEZIAMESTRE e FUTSAL FUORIGROTTA, che dalla mattina dal primo del prossimo mese, scenderanno in campo per i quarti di finale. Semifinali e finali in programma venerdì 2 e sabato 3.



Per i giovanissimi, i protagonisti dell'ultimo atto della stagione saranno FENICE VENEZIAMESTRE, SEGATO, SAN MARTINO CALCIO 511, CA DE RISSI SAN GOTTARDO, BOLOGNA, ITRIA, S.S. LAZIO CALCIO A e la Vincente del Girone 4, che seguiranno il medesimo calendario degli Allievi.

Il Programma dei Quarti di Finale

Categoria Allievi

VIRTUS ANIENE 3Z 1983 (ROMA) – AQUILE MOLFETTA (BA)

ORIONE AVEZZANO (AQ) – X MARTIRI (FE)

CA DE RISSI SAN GOTTARDO (GE) – MARITIME FUTSAL AUGUSTA (SR)

FENICE VENEZIAMESTRE (VE) - FUTSAL FUORIGROTTA (NA)



Categoria Giovanissimi

FENICE VENEZIAMESTRE (VE) – SEGATO (RC)

SAN MARTINO CALCIO 511 (CB) – CA DE RISSI SAN GOTTARDO (GE)

S.S. LAZIO CALCIO A 5 (ROMA)– VINCENTE GIRONE 4

FORLÌ 04 Q4 G – ITRIA (BR) – BOLOGNA (BO)





Scarica il Comunicato Ufficiale