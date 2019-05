Attività di Base

Le due formazioni si aggiudicano la tappa interregionale disputata a Cologno al Serio

domenica 12 maggio 2019

Terzo e penultimo raggruppamento interregionale dei Tornei U13 Pro e U13 Fair Play Elite, le manifestazioni riservate alle formazioni Esordienti di tutte le società del territorio nazionale. Protagoniste della tappa disputata presso il Centro Federale Territoriale di Cologno al Serio, le squadre qualificate attraverso le fasi regionali svolte nei mesi precedenti e organizzate dai Coordinamenti territoriali del Settore Giovanile e Scolastico.

Nel Torneo U13 Pro, è l'Atalanta a conquistare la finale grazie a un miglior piazzamento rispetto ai coetanei di Inter, Vicenza e Venezia. Un risultato che permette ai bergamaschi di affiancarsi a Fiorentina e Bologna, in attesa dell'ultimo raggruppamento in programma la prossima settimana a Casal di Principe che vedrà impegnate Lazio, Catanzaro, Foggia e Benevento.

Per quanto riguarda l'U13 Fair Play Elite, tra Enotria (Lombardia), Udinese (Friuli V.G.), Liventina (Veneto), Trento (Trentino A.A.) e Forlì (Emilia Romagna) sono stati i giovani veneti ad avere la meglio sulle altre formazioni e a guadagnare il pass per la finale di Tirrenia in programma il 25 e 26 maggio dove sfideranno Tau Altopascio e Junior Sabina e una quarta squadra fra Real Casarea, Levante Azzurro e una rappresentante di Calabria e Sicilia.