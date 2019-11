Campionati Giovanili

Turno di riposo per il Campionato Under 18 di Serie A e B

venerdì 1 novembre 2019

Nonostante due gare in meno rispetto alla Fiorentina seconda (che riposerà), la Juventus è ancora in testa e imbattuta nel Campionato Under 17 A e B. Bianconeri che tenteranno di mantenere immacolata la loro striscia di vittorie in casa della Sampdoria. Indietro di due gare anche il Torino di Franco Semioli, che se la vedrà contro il Sassuolo. Nel gruppo B l’Atalanta non vuole fermare la sua marcia trionfale e, a punteggio pieno, sfida l’Udinese fuori casa. Tra le inseguitrici, l’Hellas Verona attesa in casa della Cremonese mentre l’Inter di Cristian Chivu ospita il Venezia. Nel girone C domina la Roma, in solitaria e a +5 sulle seconde: i giallorossi se la vedranno contro il Cosenza. Il Napoli e il Pescara appaiate a quota 13 punti giocheranno entrambe in trasferta: Lecce per gli azzurri, Juve Stabia per i biancocelesti.

Un turno che sarà privo di partite di cartello nel campionato Under 16 A e B: rinviate alcune gare a causa delle convocazioni della Nazionale Under16 per il Torneo Val de Marne. Il Genoa non avrà così la possibilità di riscattarsi nell’ostica sfida alla Fiorentina dopo il pareggio contro lo Spezia, lasciando alla Juventus la possibilità del sorpasso. I bianconeri, dopo aver superato il Torino nel derby, proprio contro gli spezzini giocheranno per scalzare i rossoblu dalla vetta nonostante una gara da recuperare. Nel gruppo B, salta il big match tra la capolista Atalanta e il Cagliari secondo in classifica. Milan-Spal e Bologna-Inter sono le sfide tra le quattro inseguitrici che proveranno ad approfittarne. Nel girone C il Napoli, a +3 su Roma e Trapani ma con una gara in più, ospita i cugini dello Juve Stabia. Rinviata la gara tra i giallorossi e l’Ascoli, mentre i granata attenderanno tra le proprie mura il Pescara.

Sull’onda dell’entusiasmo dopo la vittoria nel derby, il Torino cerca l’ottavo risultato utile consecutivo nel campionato Under 15 A e B ospitando il Parma. Alle sue spalle, la Lazio di Tommaso Rocchi viaggia verso Chiavari contro l’Entella, mentre Fiorentina e Genoa si scontrano per non rimanere indietro e mettere pressione davanti. Nel girone B il Milan capolista, sconfitto dall’Hellas nel turno precedente, ospita la SPAL, mentre l’Inter, a meno uno dalla vetta, è attesa dal big match contro il Bologna terzo. Il Cagliari vola a Bergamo contro l’Atalanta per provare a infilarsi nella lotta scudetto. Nel girone C la dominatrice Delfino Pescara, sette vittorie in sette gare fin qui, attesa dalla trasferta in Sicilia contro il Trapani. Napoli e Frosinone cercheranno di non perdere il treno della vetta ospitando Juve Stabia e Salernitana.

Riparte il Campionato Under 17 C con il Renate che vola in Sardegna per affrontare l’Olbia e mantenere il primato. Alle sue spalle, derby piemontese tra Novara e Alessandria, con il Monza terzo che ospita l’Aurora Pro Patria quarta. Nel girone B gara di fuoco tra il Vicenza capolista, sconfitto nell’ultima giornata dal Sudtirol, e il Padova secondo, mentre proprio i sudtirolesi sfideranno l’ultima in classifica Arzignano Valchiampo. Battaglia a distanza nel gruppo C, dove Cesena e Pontedera ospitano Carrarese e Rimini per mantenere la vetta. Alle spalle la Robur Siena impegnata nella trasferta a San Marino. Dominio della Ternana nel gruppo D, che cerca la settima vittoria contro la Cavese. Il Gubbio proverà a tenere il passo contro la Casertana. Nel girone E scontro ad alta quota tra Catania e Bari, mentre la capolista Monopoli (ancora imbattuta) se la vedrà con la Reggina penultima.

Nel girone A del Campionato Under 15 C occhi puntati sul Renate, a caccia della settima vittoria consecutiva nella trasferta a Olbia. Tra le inseguitrici, il Novara ospita l’Alessandria per ripartire dopo la sconfitta con il Pro Vercelli, che tra le proprie mura affronterà la Giana Erminio per non perdere la scia del Renate. Nel gruppo B big match tra il Carpi e la Feralpisalò, in palio tre punti e vetta della classifica. Proverà a mettere i bastoni tra le ruote il Padova in trasferta a Vicenza. Il miglior attacco e la miglior difesa del girone C, il Cesena, ospita la Carrarese per fare sette su sette e mantenere il primato. A -5 e -6 dalla vetta, Arezzo e Ravenna attendono le dirette inseguitrici Almafano e Imolese. Anche nel gruppo D big match tra prima e terza: Ternana contro Cavese. Al secondo posto, la Paganese cercherà di approfittarne nella trasferta di Avellino. Nel gruppo E saranno il Bari primo e il Catania secondo a sfidarsi in una gara infuocata che vale il primato, con i pugliesi ancora imbattuti in sei gare.