Campionati Giovanili

Decima vittoria consecutiva per la Juventus nel campionato Under 17

lunedì 2 dicembre 2019

Under 18 Serie A-B

Risultato a sorpresa nel weekend, con il Sassuolo che perde i primi punti in classifica in favore della Roma, che si impone in Emilia per 3-1. All’iniziale vantaggio giallorosso di Milanese risponde a fine primo tempo Barani, ma è nella seconda frazione che la squadra di Fattori prende le distanze, prima con Bamba e allo scadere con Travaglini. Ne approfitta l’Atalanta che sale al primo posto grazie al 3-2 ai danni del Milan, domato dalla doppietta di Reda e dal sigillo finale di Cittadini, al secondo gol in due partite. Infine, quarta sconfitta per il Torino che non regge l’urto del Genoa nonostante la partita senza reti del capocannoniere Diakhate: al gol di Favale nel primo tempo, rispondono Rancati (doppietta) e Conti nel secondo.

Under 17 Serie A-B

Continua la marcia trionfale della Juventus che firma la decima vittoria consecutiva contro la Virtus Entella. Ruolino di marcia immacolato e media di quattro gol segnati a partita per i ragazzi di Francesco Pedone. A meno undici dai bianconeri, vincono il Sassuolo con un netto 3-0 all’Empoli e lo Spezia che si impone con un tennistico 6-1 sul Livorno. Vantaggio che si amplifica anche per l’Atalanta che supera i rivali dell’Hellas Verona per 2-1. L’Inter di Cristian Chivu rimane in scia grazie all’1-0 alla Cremonese. Nel gruppo C clamorosa caduta della Roma di Piccareta, schiantata 4-2 dal Pescara che ora si porta a -7. Non si lascia scappare l’occasione il Napoli che supera in scioltezza il Frosinone (4-1) e accorcia le distanze dalla vetta.

Under 16 Serie A-B

Dopo un mese e mezzo torna alla vittoria il Genoa grazie al 4-1 rifilato al Sassuolo. Risultato che permette ai rossoblu di mantenere le distanze con la Juventus che non fallisce l’appuntamento contro il Livorno (5-2). Vince anche la Lazio che supera 2-1 l’Empoli. Nel girone B continua la lotta serratissima tra Atalanta e Spal, entrambe vincenti in trasferta: 3-2 dei neroazzurri sulla Cremonese e 1-0 degli estensi al Cagliari. Rimangono in zona vetta sia il Bologna che rifila 5 gol all’Udinese, che l’Inter trionfante nel derby di Milano. Rossoneri che vengono superati dai cugini e scendono a -7 dalla capolista. Nel girone C, con il Napoli a riposo, la Roma vince lo scontro diretto contro il Perugia e sale al primo posto superando gli azzurri, nonostante una partita ancora da recuperare. Il Trapani si avvicina al terzo posto occupato dagli umbri grazie al 2-1 ai danni della Salernitana.

Under 15 Serie A-B

Conferma il primato il Torino di Andrea Menghini grazie ad una vittoria molto più difficile del previsto in casa della Virtus Entella (1-2). Si conferma principale sfidante il Genoa, che non lascia scampo al Sassuolo travolto da quattro reti. Chi cade è invece la Lazio, sorpresa dallo Spezia che si impone a Roma per 3-2. Nel girone B trionfa l’Inter nella gara più importante del weekend. I ragazzi di Annoni superano il Milan nel derby tra le due capolista grazie ad un gol allo scadere, guadagnandosi la vetta in solitaria. Ma i giochi non sono chiusi: un indomito Cagliari continua a inanellare vittorie (2-1 alla SPAL) e resta a -2 dai nerazzurri. Cambio di testa nel girone C, con il Frosinone che approfitta del riposo del Napoli trionfando contro la Juve Stabia e portandosi a +1 sugli azzurri. Sorpasso che non riesce al Pescara, fermato sullo 0-0 dal Lecce.

Under 17 Serie C

Si ferma il duo di testa nel girone A: il Novara per il maltempo (rinviata la gara contro il Gozzano),il Renate per la grande prestazione dell’Alessandria che blocca i nerazzurri sul 2-2. Ad approfittarne è il Monza che grazie al 3-1 alla Pergolettese scavalca i cugini e si porta a meno uno dai piemontesi. Nel girone B prendono il largo in tre, con Vicenza e Modena appaiate in testa grazie alle rispettive vittorie su Piacenza (0-6) e Carpi (2-3). Tiene il passo il Padova che vince di misura in casa della Reggiana (0-1). Si confermano superiori le bianconere nel gruppo C, entrambe vittoriose per 2-1: il Cesena supera il Pontedera in trasferta, il Siena in casa regola l’Alma Fano. La Ternana rimane padrona incontrastata del girone D, con il vantaggio sul Gubbio che rimane di otto lunghezze grazie all’1-0 alla Casertana. Stessi punti di distanza nel girone E tra il Monopoli capolista, trionfante nel derby contro la Virtus Francavilla, e le inseguitrici Bari e Catania.

Under 16 Serie C

Classifica in continua mutazione nel girone A, dove il solo Virtus Vicenza si conferma in testa grazie al 3-1 al Gozzano. Dietro, cade la Pergolettese, superata dal Novara (3-1) che balza al secondo posto anche grazie al pareggio del Monza che non va oltre il 2-2 in casa della Giana Erminio. Vincono tutte le prime tre del girone B: 2-1 della Cavese a San Marino e vittoria di Ravenna e Cesena nei rispettivi derby contro Rimini (5-1) e Imolese (2-1).

Under 15 Serie C

Frena il Pro Vercelli che non va oltre l’1-1 in casa dell’Aurora Pro Patria. Non si lascia scappare l’occasione il Renate che schianta 3-0 l’Alessandria e si porta a -1 dalla vetta. Quattro squadre in due punti nel girone B, grazie al pareggio del Carpi contro il Modena che accorcia la classifica. Tre trionfi permettono ad AlbinoLeffe (5-0 al Sudtirol) e Padova (2-4 alla Reggiana) di raggiungere i biancorossi e alla Feralpisalò di accorciare a -1 grazie al successo sulla VirtusVecomp. Si conferma padrona del girone C il Cesena, che vince 1-0 contro il Pontedera e rimane a +4 sull’Imolese, anch’essa vincente nel match con l’Arezzo. Scoppiettante 5-2 della Paganese ai danni dei Gubbio: i campani rimangono in testa al gruppo D e allungano a +3 sulla Ternana, bloccata sull’1-1 dalla Casertana. Continua la corsa del Bari nel girone E, con un 4-0 che non lascia scampo all’AZ Picerno. Cade invece il Monopoli nel derby contro la Virtus Francavilla: i biancoverdi vengono scavalcati dal Catania (5-0 al Bisceglie) e raggiunti dalla Sicula Leonzio (2-2 contro il Catanzaro) mentre i biancazzurri rimangono a -4 dai galletti.