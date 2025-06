Under 16 Serie A e B, Juventus ed Empoli si contendono il quinto scudetto delle Finali Giovanili a Frosinone

Campionati Giovanili

Stasera (ore 20, diretta esclusiva su Vivo Azzurro TV), al 'Benito Stirpe', i bianconeri di Grauso e i toscani di Polverini scenderanno in campo per il titolo. Dalle ore 16 alle ore 20, alla Villa Comunale, al via il villaggio itinerante promosso dalla Regione Lazio

lunedì 23 giugno 2025

Stasera (ore 20, diretta streaming in esclusiva su Vivo Azzurro TV), allo Stadio 'Benito Stirpe' di Frosinone, Juventus ed Empoli si contenderanno il titolo del Campionato Nazionale Under 16 Serie A e B. La finale di oggi assegnerà il quinto scudetto delle Finali Giovanili TIM, organizzate dal Settore Giovanile e Scolastico e in svolgimento nel Lazio fino al 30 giugno, dopo i successi del Torino (Under 18 Professionisti e Under 17 Serie A e B), della Ternana (Under 17 Serie C) e della Spal (Under 16 Serie C).

VILLAGGIO ITINERANTE. In occasione della partita di questa sera, Frosinone ospiterà anche la prima tappa del villaggio itinerante promosso dalla Regione Lazio, dalle ore 16 alle ore 20 presso la Villa Comunale (via Marco Tullio Cicerone 31). Un'iniziativa che accompagnerà tutte le Finali Giovanili per valorizzarne le bellezze e i prodotti tipici del territorio. All'interno, spazio al quiz interattivo Laziopedia, alla photo opportunity digitale, alle degustazioni delle eccellenze agroalimentari e alla mostra 'Radici Azzurre - Storie di campioni nati nel Lazio'. Tra i cimeli esposti, le maglie di Alessandro Altobelli, Leonardo Bonucci, Bruno Conti, Daniele De Rossi, Alessandro Nesta, Francesco Totti e Davide Zappacosta, insieme a palloni storici dei Mondiali (1982, 1990 e 2006) e agli scarpini di Bruno Conti, Giuseppe Giannini e Francesco Totti. Per i più piccoli, giochi gonfiabili, biliardini, Subsoccer e truccabimbi.

© juventus.com Claudio Grauso, allenatore della Juventus Under 16

JUVENTUS. Percorso da dominatori per i bianconeri, che hanno chiuso il Girone A al primo posto con 61 punti in 24 partite (19 vittorie, 4 pareggi e una sola sconfitta), segnando 72 gol e subendone appena 23 (con una differenza reti di 49). Nella fase a eliminazione diretta, la Juventus ha superato l'Hellas Verona agli ottavi (1-1 all'andata il 27 aprile in trasferta e vittoria casalinga 3-2 al ritorno il 4 maggio), il Genoa ai quarti (due vittorie: 4-2 al 'Begato 9' l'11 maggio e 5-2 all’‘Ale e Ricky’ il 25 maggio) e la Roma in semifinale (2-2 a Trigoria l'8 giugno e successo 3-1 a Vinovo il 15 giugno). Il miglior realizzatore dei bianconeri è l'attaccante Riccardo Paonessa, autore di 20 reti in 21 partite, mentre il calciatore con il maggior numero di presenze è il centrocampista Davide Marchisio, figlio d'arte di Claudio, con 29 presenze.

"Arriviamo con una condizione ottimale - sottolinea l'allenatore della Juventus, Claudio Grauso -. La cosa più bella è aver costruito una vera squadra, in un ambiente dove la concorrenza è tanta. Dopo un avvio difficile, abbiamo trovato uno spirito che ha fatto emergere il valore dei singoli. I play-off sono stati coerenti con la stagione: le quattro semifinaliste erano le più forti. In finale avrà la meglio chi ci crederà di più".

Rosa

Portieri: Emanuele Giaretta, Matyas Jakab, Aron Kamberi, Alberto Carlo Rostagno;

Difensori: Riccardo Carfora, Jacopo Del Fabro, Emanuele Demichelis, Christian Franco, Mattia Michelis, Guglielmo Mosca, Denaly Osakue, Edoardo Rocchetti, Nicolas Rogoz, Christian Yeboah;

Centrocampisti: Gianluca Banchio, Piergiorgio Basile, Federico Benassi, Alessandro Brancato, Thomas Corigliano, Eneko Erdozain Arispe, Franco Matteo Giambavicchio, Davide Marchisio, Davide Rigo;

Attaccanti: Edoardo Acrocetti, Giovanni Bruno, Andrea Donati, Destiny Onoguekhan Elimoghale, Davide Guarneri, Riccardo Paonessa, Mateo Santa Maria, Christian Talle Ngonmazou, Giacomo Urbano.

Allenatore: Claudio Grauso.

© empolifc.it Dario Polverini, allenatore dell'Empoli Under 16

EMPOLI. Stagione da incorniciare anche per i toscani, che hanno concluso il Girone C con 69 punti in 24 partite (18 vittorie, 3 pareggi e 3 sconfitte), 69 gol fatti e 21 subiti. Percorso netto nella fase a eliminazione diretta, con l'eliminazione del Torino agli ottavi (due successi: 2-0 all'andata il 27 aprile in trasferta e 3-2 al ritorno il 4 maggio in casa), della Lazio ai quarti (netta vittoria 4-1 al Salaria Sport Village l'11 maggio e 1-1 a 'Monteboro' il 24 maggio) e dell'Inter in semifinale, battuta 2-1 al Konami Youth Development Centre l'8 giugno, prima della sconfitta indolore 3-2 al ritorno. Il capocannoniere dell'Empoli è l'attaccante Diego Perillo, protagonista di 24 gol in 28 apparizioni.

"Ci presentiamo con entusiasmo e con la consapevolezza di aver fatto un cammino straordinario - racconta il tecnico dei toscani Dario Polverini -. Questo è il frutto di un lavoro lungo e preciso da parte di tutti. Ora vogliamo regalare una gioia alla società. Siamo sulla Luna, ora dobbiamo piantare la bandiera".

Rosa

Portieri: Matteo Bernice, Manuel Di Grazia, Mattia Magliano, Bernardo Piccini;

Difensori: Pietro Battaglini, Tommaso Conflitto, Cristian Vincenzo Covelli, Emanuele De Vita, Davide Ginestretti, Dragos Ionut Kirali, Tommaso Mantovani, Xhoel Mezani, Riccardo Poggi;

Centrocampisti: Edoardo Biondini, Fabio Bruno, Tiziano Ciampelli, Giulio Cianti, Denaldo Hyka, Fabio Lorenzi, Tommaso Lupoli, Francesco Olivieri, Alan Orlandi;

Attaccanti: Lapo Ghizzani, Alessandro Isidori, Jacopo Landi, Vincenzo Murolo, Diego Perillo, Giulio Pucci.

Allenatore: Dario Polverini.

Per entrambe le squadre si tratta della seconda finale nella categoria Under 16. La Juventus cerca il riscatto dopo il 3-0 subito dall'Inter allo Stadio 'Bruno Benelli' di Ravenna (Inter-Juventus 3-0, 22 giugno 2018). L'Empoli, invece, proverà a bissare il successo per 4-3, ottenuto proprio contro i nerazzurri, sempre a Ravenna (Empoli-Inter 4-3, 15 giugno 2019).

CAMPIONATO NAZIONALE UNDER 16 SERIE A E B

FINALE (lunedì 23 giugno)

Ore 20: Juventus-Empoli, Stadio 'Benito Stirpe' di Frosinone (diretta streaming in esclusiva su Vivo Azzurro TV)