Centri Federali Territoriali

Lo staff del centro federale territoriale in trasferta a San Mango Piemonte (Sa)

lunedì 25 novembre 2019

Si è svolto a San Mango Piemonte (Sa) il primo workshop tecnico in trasferta del CFT di Casola. Tema al centro dell'incontro, i pilastri dell'allenamento, con riferimento alla metodologia utilizzata nei centri federali territoriali.

Il workshop, condotto dal Responsabile Tecnico CFT di Casola, Matteo Von Der Horst, è stato strutturato in due fasi: una prima parte in aula, per il confronto sugli argomenti trattati, la seconda parte in campo, con il coinvolgimento diretto dei partecipanti nella pratica sportiva.